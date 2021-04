Kneitergestoorde corona-werkgeversbond VNO-NCW eist afgrijselijke testsamenleving: “Elke dag testen!”

Het is tijd om ons met man en macht te verzetten tegen de zogenaamde “testsamenleving,” die vandaag door werkgeversbond VNO-NCW geplugd wordt. Doen we dat niet, dan wordt deze gruwelmaatschappij een feit. Je kunt dan niets meer doen zonder een negatieve test te tonen óf te bewijzen dat je gevaccineerd bent. Deze kant moeten we niet op willen als gemeenschap!

VNO-NCW – dat er altijd is voor het grote bedrijfsleven en de multinationals – wil druk op de overheid zetten om de boel weer wat meer open te gooien. Hoe? Door de testsamenleving te creëren. Hier legt VNO-NCW uit hoe ze dit voor zich zien:

In de eerste fase moet er grootschalig getest worden “in regio’s met veel besmettingen.” Dat grootschalige testen komt er in plaats van lockdowns als het aan VNO-NCW ligt. “In regio’s met hoge besmettingsgraad alle inwoners testen (in 2 tot 3 rondes – doorlooptijd 10 dagen),” schrijft de organisatie. “Positief getest? Dan in isolatie.”

Dit moet allemaal gebeuren door “mobiele” testteams. “Per team 7.000 testers.” De geschatte kosten: 30-50 miljoen euro per regio. Dat wordt dus betaald door de belastingbetaler. Door u en mij.

In fase 2 moeten “we” teruggaan naar de situatie in de zomer van 2020. “We blijven testen bij klachten. Reizen mag weer.” Maar dan wel met een negatieve testuitslag. Leuk hè, hoe ze al die rechten hebben afgepakt en er nu privileges van maken.

“Blijkt uit BCO/corona-app dat je in contact bent geweest met besmet persoon, dan in quarantaine.” En vervolgens komt er iets heel schokkends. “In quarantaine maar je kunt niet thuiswerken? Elke dag een test. Met een negatieve test mag je die dag werken of naar school.”

Je mág werken? Je mág naar school. Het is ongekend dat we dit soort dictatoriale ideeën maar normaal moeten vinden. En elke dag testen? Wat is dat voor geschiftheid? Je kunt één keer testen als je in contact bent geweest met een “besmet” persoon. Negatief? Klaar, geniet van je leven. Maar nee, vervolgens moet je dag na dag na dag jezelf blijven testen gedurende een bepaalde periode.

De kosten van deze fase bedragen 20-40 miljoen euro per week. PER WEEK.

En dan komt de derde fase, daarin moeten theaters en horeca weer open kunnen, aldus VNO-NCW. De anderhalvemeterregel mag overboord gegooid worden. Yes! VRIJHEID! Dat zou je denken, maar nee hoor. Want in plaats van het achterlijke social distancing moeten we ons dan elke dag weer opnieuw laten testen. “Horeca, bioscopen, evenementen en theaters zijn open mét een groene testuitslag van die dag.”

Als je dus elke dag iets wilt doen als naar een café, naar de bioscoop, naar een evenement, naar een theatervoorstelling of iets dergelijks dan zul je je élke dag moeten laten testen. En vergis je niet: ze gaan natuurlijk hetzelfde doen met winkelcentra. Want het verschil tussen een winkelcentrum en een café is wat dat betreft verwaarloosbaar.

De kosten hiervan? 50-100 miljoen euro per week.

Nederland gaat dus financieel geruïneerd worden om een ronduit totalitaire testsamenleving te creëren waarin je alleen wat mag en kunt als je bewijst dat je niet “ziek” bent.

1984 wordt werkelijkheid. Als je dit twee jaar geleden beweerd had – over een ziekte als Covid, met een sterftecijfer van rond de 0,23% wereldwijd – was je belachelijk gemaakt, uitgelachen en weggezet als samenzweringsgek. Maar nu gebeurt het voor onze ogen – en wat de bovenonsgestelden betreft moeten we dat nog toejuichen ook. Spuit uw neusgaten dus maar goed schoon: binnenkort zal daar zo goed als dagelijks een wattenstaafje ingepropt worden, als het aan de werkgevers ligt.