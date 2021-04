Laatste informatie over de nieuwe wet op de kansspelen

Vanaf 1 september 2021 gaat in Nederland de wet Kansspelen op Afstand in. Deze wet heeft betrekking op het online gokken bij online casino’s maar bijvoorbeeld ook op het sportweddenschappen. Bij deze nieuwe wet zitten er een aantal veranderingen aan te komen. De belangrijkste wijzigingen en de laatste informatie over deze nieuwe wet Kansspel op afstand lees je in dit artikel. De eerste grote verandering zal het aanbod legale bookmakers zijn. We verwachten dat er een hoop bookmakers een gooi zullen doen naar de vergunning. Er komen een aantal voorwaarden waar elke legale bookmaker aan moet voldoen.

De grootste wijzigingen ten opzichte van nu

Verificatie van identificatie en leeftijd

Casino’s moeten vaker controleren dat de spelers die zich inschrijven over de 18 zijn en dat ook controleren met de bankgegevens. Je kunt pas gaan storten en spelen als het casino 100% zeker weet dat je identiteit klopt en je dus ouder dan 18 bent.

Bewustwording van risico’s online gokken

Online casino’s moeten spelers constant bewust maken van hun omgeving en de risico’s die er vast zitten aan het spelen. Spelers krijgen bijvoorbeeld pop up meldingen te zien met hoe lang ze al aan het spelen zijn of worden geadviseerd even pauze te nemen.

Actieve aanpak gokverslaving

Gokverslaving moet veel actiever worden bestreden als de wet van kracht is. Er komt meer verantwoordelijkheid bij het online casino. Zo moeten ze cursussen volgen om probleemgokkers te identificeren en als het nodig is instappen om verdere problemen te voorkomen.

Strengere regels aan bonussen

NIet iedereen zal zomaar in aanmerking komen voor een welkomstbonus. Met name jongeren, en kwetsbare groepen zoals geregistreerde (ex-) gokverslaafden wordt het minder aantrekkelijk gemaakt om te gokken.

Wat merk je nog meer van de nieuwe wetgeving?

De kansspelbelasting gaat omlaag. Deze was 30,1% en gaat nu naar 29%. Tegelijkertijd zijn er wel geruchten dat het vrijgestelde bedrag dat nu op € 449 staat verlaagd gaat worden naar € 250, maar tot op heden is dat nog maar een gerucht.

Nu online gokken eindelijk legaal wordt in Nederland kun je verwachten dat er meer bookmakers, online casino’s en casinos zonder account zullen bijkomen. Op dit moment heeft alleen het Holland Casino een casino vergunning en kun je bij Toto en ZETurf legaal wedden, daar komt dus binnenkort een flink aantal aanbieders bij.

Er ligt een plan om het Holland Casino te gaan privatiseren maar hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet zeker. Het is wel duidelijk dat er met name in de online casino wereld een stuk meer concurrentie zal komen. De wijzigingen van de Wet Kansspelen op Afstand zullen ook van toepassing zijn op poker websites, bingo en dus bookmakers.

We verwachten dat er de komende maanden steeds meer duidelijk wordt omtrent deze nieuwe wetgeving. Inmiddels kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Vanaf oktober 2021 worden de eerste vergunningen uitgegeven en zullen we dus de eerste echte verschillen gaan merken. Privacy staat bovendien ook hoog op de agenda. In het algemeen komt het er dus op neer dat online gokken legaal wordt in Nederland. We krijgen meer aanbieders en een strengere controle.