Lilian Marijnissen (SP) verzet zich tegen testbewijzen voor 7,50 euro om horeca en evenementen te bezoeken: “Onacceptabel”

De fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Lilian Marijnissen, vindt het volstrekt onacceptabel dat het kabinet testbewijzen wil invoeren voor horeca, evenementen en musea waar de búrger vervolgens voor moet betalen. Dat is, schrijft ze op Twitter, “onacceptabel.”

Op vrijdag werd bekend dat het kabinet Rutte III druk bezig is met het uitvoeren van een plan om testbewijzen in te voeren voor mensen die naar het museum, een restaurant of café, of een evenement willen gaan. Zo’n testbewijs kost in totaal ongeveer 30 euro. 75% daarvan komt op rekening van de belastingbetaler. De overige 25% wordt door het individu zelf, direct, betaald. Aangezien het totaalbedrag dus zo’n 30 euro is, komt die eigen bijdrage waarschijnlijk neer op 7,50 euro.

SP-leider Lilian Marijnissen vindt dat niet kunnen. “Testen voor toegang zou en mag nooit tot tweedeling leiden,” schrijft zij op Twitter. “Maar met maximaal 7,50 euro per test worden grote groepen mensen en gezinnen uitgesloten. Onacceptabel wat de SP betreft.”

Testen voor toegang zou en mag nooit tot tweedeling leiden. Maar met maximaal 7,50 euro per test worden grote groepen mensen en gezinnen uitgesloten. Onacceptabel wat de SP betreft. https://t.co/1es70BpWeV — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) April 16, 2021

Uit de reacties op haar tweet blijkt dat een groot aantal mede-twitteraars daar net zo over denkt. “Al was het gratis!” schrijft ene Sol. “Dit gaat niet alleen om het geld het gaat om onrechtmatige vrijheidsberoving die we middels een medische handeling terug moeten verdienen.”

“Het leidt op meerdere fronten tot tweedeling,” vult een dame genaamd Helga aan. “Ik ga echt niet bewijzen dat ik ‘gezond’ ben, maar ook word het verschil tussen arm en rijk ook weer veel zichtbaarder!” Zo heeft ze zelf een heel groot gezin. Als ze daar iets leuks mee wilt doen, gaat dat dus behoorlijk in de papieren lopen – alleen maar om toestemming te krijgen om ergens te gaan zitten. Dan hebben ze nog niks geconsumeerd. “Ik ga met mijn gezin van 8 personen niet eerst 7,50pp uitgeven om daarna op een terras te zitten,” legt ze uit.

Daarnaast zijn er ook veel twitteraars die het testen van gezonde mensen sowieso onacceptabel vinden, ook als de burger er geen cent voor hoefde te betalen:

Dus als de testen gratis zijn ben je voor? Hoe zit het dan met de tweedeling voor mensen die zich niet laten testen omdat ze geen klachten hebben? Dat mag wel? — SuspiciousCat 🇳🇱 (@Catty1316) April 16, 2021

Dit is gewoon bizar gedwongen worden tot een onderzoek terwijl je gezond bent om buiten op een terras te mogen zitten? Vrijheid is een recht en geen gunst! Deze hele maatregelen het gegoochel met (grond)wetten moet stoppen door dit demissionaire machtsmisbruikende kabinet. — P 🌬 (@zonzeestrand1) April 16, 2021

Gezonde mensen testen is niet acceptabel! — Inge (@ikwerelds) April 16, 2021

Ondanks deze kritiek op de kabinetsplannen is de kans groot dat dit systeem er wél komt. De strategie van het kabinet is namelijk compleet gericht op massaal testen, op grote schaal vaccineren, en de vaccinatie- dan wel besmettingsgraad van mensen vervolgens te controleren alvorens ze gebruik kunnen maken van hun rechten.

Word gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal … en word lid van onze mooie groep op Facebook-alternatief MeWe!

Marijnissen heeft dus vrijwel zeker het nakijken – net als de Twitteraars die haar kritiek delen.