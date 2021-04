LOL! Justitie gaat gevangenissen die luilekkerland voor criminelen zijn nu écht eens aanpakken, hoor!

Het komt nog steeds voor dat gedetineerden vanuit de gevangenis gewoon vrolijk door kunnen gaan met hun criminele activiteiten. Nou, straks écht niet meer hoor, want minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker bureaucratiseert die criminelen helemaal kapot en plaatst ze in kleinere afdelingen met meer toezicht. Dat zal ze leren! Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Criminelen lijken in de gevangenis eigenlijk gewoon hun gang te kunnen gaan. Drugs, mobieltjes en allerlei andere middelen worden nog altijd vrij makkelijk naar binnen gesmokkeld. Meer personeel of meer mogelijkheden voor personeel om er wat aan te doen zou dan de oplossing moeten zijn, maar wie het bericht van de DJI leest kan in één oogopslag zien waarom criminelen daar nog steeds hun gang kunnen gaan: het is er één grote bureaucratische bende.

Dé oplossing voor het criminaliteitsprobleem in de gevangenis is “een reguliere afdeling binnen de gevangenis” genaamd “Afdeling Intensief Toezicht”. Eigenlijk maken ze de ‘klasjes’ kleiner en zetten ze de rotte appels bij elkaar. En voor wat extra efficiency hebben ze ook nog eens verschillende soorten klasjes voor ieder ‘risicoprofiel’. Zo komen de terroristjes bijvoorbeeld bij de Terroristen Afdeling en de gewelddadige crimineeltjes bij de Beheers Problematische Gedetineerden.

Het lost natuurlijk het probleem niet op, maar het lijkt wel heel wat! Want laten we eerlijk wezen: die criminelen blijven gewoon hun zaakjes regelen. Een beetje extra toezicht op een aparte afdeling gaat dat echt niet veranderen. Eigenlijk is er gewoon meer mankracht en meer daadkracht nodig, maar dat kost tijd en geld. En volgens mij kijkt er ook niemand raar van op als blijkt dat gevangenisbewaarders hun werk niet fatsoenlijk kunnen uitvoeren vanwege allerlei gare regeltjes. Dus in plaats van effectief beleid moeten we het doen met de Afdeling Intensief Toezicht.

Wat een grap!