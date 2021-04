Martin Bosma: ‘Ik wil Kamervoorzitter worden!’ Geert Wilders en Thierry Baudet steunen hem meteen

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft laten weten graag Tweede Kamervoorzitter te worden. “De Kamer weer als tegenmacht. Niet als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme.” Daar staat hij voor. Geert Wilders en Thierry Baudet hebben al direct laten weten hem te steunen.

Martin Bosma is al jaren lid van het presidium – het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer – en zelfs ondervoorzitter. In die hoedanigheid leidt hij met enige regelmaat een debat. Dat doet hij altijd meer dan naar behoren. Sterker nog, als hij lid was van welke andere partij dan ook, dan was hij ongetwijfeld al lang voorzitter geweest, zó goed doet hij het.

In 2016 probeerde hij voorzitter te worden, maar dat lukte niet. In 2017, na de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar, probeerde hij het niet eens, want dat zou toen toch niet gelukt zijn. Het partijkartel verdedigde elkaar ten koste van alles, en de Tweede Kamer moest en zou puur en alleen fungeren als stempelfabriek voor het kabinet.

Maar nu is het mogelijk anders. Want opeens zeggen álle partijen dat ze “dualisme” willen.

Daarom doet Bosma nu toch weer een gooi naar het voorzitterschap. De Kamer weer als tegenmacht. Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme. Nu meer dan ooit. Daarom ben ik kandidaat voor het voorzitterschap,” legt hij uit.

Gisteren zinspeelde PVV-leider Geert Wilders hier al op. Die zit dit natuurlijk heel erg zitten.

Mijn collega @Martinbosma_pvv, ik hoop dat hij zich kandideert om Kamervoorzitter te worden, wat een enorme kanjer, een betere voorzitter is er echt niet!#bosma #pvv #voorzitter pic.twitter.com/IKdHmDcCpU — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 4, 2021

Thierry Baudet liet al meteen weten: “Wij zullen uiteraard zijn kandidatuur steunen en voor hem stemmen!” Dus dan zou Bosma al moeten uitkomen op 25 zetels. Als we daar dan ook nog wat andere partijen bij optellen die rechts van het midden opereren – JA21, SGP en BBB – komen we uit op 32 zetels. Dat is nog geen meerderheid natuurlijk, maar het is wel degelijk een serieus begin.

We gaan zien of het Bosma lukt. Waarschijnlijk sluit het partijkartel gewoon de rijen weer – zoals ze altijd doen – omdat ze het echt niet serieus menen dat ze opeens voor “dualisme” zijn, maar wie weet, misschien worden we verrast. Voor de democratie zou dat geweldig zijn, in ieder geval. Want deze man zal als Kamervoorzitter zijn taak als controleur van de macht buitengewoon serieus nemen.

Dit in tegenstelling tot de walgelijke Khadija Arib, van de PvdA, die er de hele dag alles aan doet om met name Baudet de mond te snoeren, omdat hij de euvele moed heeft in te gaan tegen het narratief van het kartel. Weg met Khadija, lang leve Martin!