Nederlanders genieten met volle teugen van versoepelingen: lange rijen voor winkels en volle terrassen

Er zijn vandaag enkele versoepelingen ingegaan: de terrassen zijn weer opengegaan, het winkelen met afspraak is afgeschaft en de avondklok is opgeschort. Deze versoepelingen zijn goed te zien in Nederland, mensen zitten weer op terrasjes, en er staan voor sommige winkels lange rijen waardoor het Nederlandse straatbeeld er compleet anders uit ziet vergeleken met een week geleden.

De versoepelingen die vandaag ingingen zijn niet te missen: het straatbeeld is compleet veranderd en ook op sociale media steken mensen hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Veel Nederlanders zijn blij dat ze weer even op een terrasje kunnen zitten, zo ook opiniemaakster Marianne Zwagerman, die het als een “burgerplicht” ziet om nu de kleine ondernemer te helpen door juist nu even een terrasje te pakken.

Straks hebben we geen corona maar wel allemaal longontsteking #terrassenopen ☃️☃️☃️ Maar doe je burgerplicht! #reddehoreca Met een dikke sjaal en happyglasses gaat het wel pic.twitter.com/6qzgc9c9kU — Marianne Zwagerman (@mariannezw) April 28, 2021

En er zijn meer Nederlanders die met volle teugen genieten, velen vinden het fijn om te zien dat er een “gezellige sfeer” hangt. Door het heropenen van de terrassen lijkt voor hen de sfeer te zijn teruggekeerd in de Nederlandse steden. Voor horecaondernemers was het natuurlijk extra fijn dat het vandaag een mooie dag was, wat in Maastricht, samen met de confettikanonnen, een vreugdevol tafereel veroorzaakte.

Rondje achtertuin én rondje kerk gedaan. rond 13.00 uur.Het leeft weer! Gezellige sfeer was er op en rond de terrassen. Maar wij hebben het nog even bij een bankje gelaten…. 🤘😎#terrassenopen #Emmen pic.twitter.com/ayTETiVMKx — Jeannet Sandman👠 (@MrsSandvrouw) April 28, 2021

Wat een feest: de stad begint weer te leven nu de terrassen open zijn. En iedereen is meteen een stuk vrolijker. pic.twitter.com/5BzQvv9eYP — Martijn van Dalen (@MGvanDalen) April 28, 2021

Terwijl de terrassen weer open mochten om 12:00 uur staan er voor sommige winkels gigantische rijen. Nu men geen afspraak meer hoeft te maken om te winkelen lijken sommigen direct hun kans te grijpen. Voor winkels als Primark en de Ikea vormden zich lange rijen.

De mega-Primark is vol. Pas als iemand naar buiten gaat, mag er weer iemand naar binnen. Dit is de rij. Hoekje om, langs Donner en dan tot Coolsingel. pic.twitter.com/3QVoBWCuD9 — Adrianne de Koning (@adrianne010) April 28, 2021

Drukte bij de Ikea in Barendrecht. Mensen hebben hun bezoek aan het Zweedse woonwarenhuis duidelijk gemist 😅 @RTV_Rijnmond #versoepelingen pic.twitter.com/craAVJWItW — Esther Schalkwijk (@88esther) April 28, 2021

Al met al kunnen we stellen: Nederland ontwaakt.