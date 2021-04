Nieuwe joviale foto’s opgedoken van Bill Clinton met #metoo-veelpleger Jeffrey Epstein

Er zijn nieuwe, nooit eerder vertoonde foto’s opgedoken die de innige band band tonen van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton, en de van seksueel misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein. De foto’s werden door de Engelse krant The Sun gepubliceerd, en zijn afkomstig uit de presidentiële bibliotheek van Clinton in de Verenigde Staten.

Maxwell, Epstein & Clinton smile together in never-before-seen images https://t.co/2QpCS7kPT4 — The Sun (@TheSun_NI) April 24, 2021

De foto’s tonen een hartelijke ontvangst in het Witte Huis door Clinton van zowel Epstein, als zijn getrouwe Ghislaine Maxwell. Zowel Epstein als Maxwell worden in verband gebracht met het seksuele misbruik van tientallen vrouwen. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord nadat de politie het gedurende vele jaren onderhouden misbruikcomplot ontrafelde, maar Maxwell zit nog altijd op vast op verdenking van mensenhandel en misbruik.

Epstein had vele machtige vrienden en bekenden, waaronder oud-president Trump, maar ook Clinton. Hij zou zelfs een bezoek hebben afgelegd aan Epsteins privé-eiland, waar vrouwen tegen hun wil werden vastgehouden en verkracht.

Clinton heeft altijd ontkend iets van het misbruik geweten te hebben. De foto’s tonen echter aan dat de twee heren elkaar wel degelijk in ruime mate kenden.