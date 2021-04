Ongelofelijk! Fenomenale Sylvana sloopt coronabeleid: ‘Aaneenschakeling van fouten door gebrek aan juiste visie!’

Zolang Sylvana Simons (BIJ1) haar verderfelijke identiteitspolitiek achterwege laat, blijkt ze ineens een ijzersterk Kamerlid te zijn! Afgelopen donderdag heeft ze het coronabeleid van het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte volledig en vakkundig gefileerd.

Hier op DDS mogen we de vreemde capriolen van Sylvana Simons maar al te graag belichten, vooral als ze weer de extreemlinkse woke-gekkie uithangt. Een eindeloze bron van vermaak! Maar dit keer moet toch worden toegegeven dat ze echt punten heeft gescoord in het coronadebat dat de Tweede Kamer gisteren hield..

Volgens Simons is het coronabeleid “een aaneenschakeling van fouten door gebrek aan de juiste visie.” Ze gebruikt een treffende metafoor: “De keuken staat in de fik maar ach, de badkamer brandt nog niet, dus we blijven lekker op de bank zitten. En inmiddels smeulen de boekenkasten, branden de gordijnen en stikken we met z’n allen in de rook.”

Ze neemt ons weer even mee naar het begin van de coronacrisis en maakt een grove tijdlijn van de “bewuste keuzes” die het kabinet toen heeft gemaakt. Met een paar zinnen maakt ze duidelijk dat het kabinet en het RIVM volstrekt idioot beleid hebben opgetuigd: “De keuze was: zo min mogelijk besmettingen, of zo veel mogelijk besmettingen als de IC’s kunnen dragen. Risicogroepen beschermen, of KLM laten vliegen. En maximale indamming van het virus, of immuniteitsopbouw door het virus vrolijk rond te laten gaan.”

Ze vat de belachelijke strategie perfect samen: “Dit kabinet koos voor een strategie die een maximaal aantal mensen ziek laat worden, net zo lang tot het laatste ziekenhuisbed is bezet. (…). Maar wat bleek? Sturen op IC-capaciteit met als doel immuniteitsopbouw is schadelijk voor de economie, schadelijk voor ons welzijn, schadelijk voor onze vrijheid, schadelijk voor onze gezondheid, en het kostte ons al vele mensenlevens.”

Nou, die mogen de prutsbroeders Mark en Hugo fijntjes in hun zak steken! Hopelijk krijgen we meer van deze Sylvana te zien, en minder van haar woke-identiteitspolitiek, want zo ontpopt ze zich echt als ijzersterke toevoeging aan de Tweede Kamer. Wie had dat kunnen bedenken!