‘Ook doden door AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk’ en ‘Nederlandse GGD’s houden voorlopig helemaal op met prikken met AZ’

Hugo de Jonge zette iedereen die iets zei over mogelijke bijwerkingen van het coronavaccin weg als wappies. Maar nu blijkt het toch wat genuanceerder te liggen allemaal. Want, laat de NOS weten, er is nu onrust in het Verenigd Koninkrijk omdat daar verder gezonde mensen zijn overleden na geprikt te zijn met het vaccin van AstraZeneca. In totaal zou het om zeven individuen gaan. De doodsoorzaak: bloedproppen.

De Britse autoriteiten zeggen dat het nog niet honderd procent duidelijk is dat de bloedproppen veroorzaakt zijn door AstraZeneca of dat de bloedproppen toevallig ontstonden nadat ze gevaccineerd waren… en dat de voordelen nog altijd tegen de nadelen opwegen. Want er zijn 30 patiënten opgenomen met tromboseklachten, waarvan er officieel zeven overleden zijn.

In de tussentijd is bekendgemaakt dat GGD’s helemaal ophouden met het inenten met AstraZeneca. Voorlopig, tenminste. De reden is om verspilling tegen te gaan.

Eerder hield Nederland (tijdelijk?) op met het toedienen van AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar oud omdat er serieuze gevallen van bloedproppen – en zelfs een dode – waren. Maar wat betreft bejaarden werd er toch nog mee doorgegaan, dit onder het motto dat de voordelen voor die groep sowieso groter waren dan de nadelen.

Het gevolg was dat het UMC van Radboud bekend maakte dat de beschikbare vaccins voor “zorgmedewerkers” heel snel gegeven zijn aan medewerkers van ouder dan 60 jaar oud. “Zo geschiedde. Om 21:30 uur laatste vaccinatie gezet. Precies op tijd. Niets weg hoeven gooien! Trots op ons team!” aldus het ziekenhuis op Twitter:

194 vaccinaties AstraZeneca klaar voor zorgmedewerkers. Toen bericht tijdelijke stop vaccinaties <60j. Wat doe je dan? Je nodigt snel 60+ medewerkers uit. Zo geschiedde. Om 21.30 uur laatste vaccinatie gezet. Precies op tijd. Niets weg hoeven gooien! Trots op ons team! pic.twitter.com/Yym4q7ck7R — Radboudumc (@radboudumc) April 2, 2021

In de leeftijdsgroep boven de 60 jaar stonden 700 mensen ingepland bij de GGD’s, maar die hebben te horen gekregen dat ze toch maar niet hoeven te komen. “Die mensen zouden de komende dagen verspreid over 70 tot 80 locaties langskomen. Dat betekent 1 tot 5 per plek per dag. Aangezien we 10, 11 of 12 prikken uit een flesje halen zou dat tot verspilling leiden en hebben we ze per sms afgezegd,” aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Er wordt wél doorgegaan met prikken van 60-plussers door huisartsen.

Natuurlijk wil ouderenorganisatie KBO-PCOB uitleg over waarom 60-plussers nog wel steeds ingespoten mogen worden met AstraZeneca maar jongere Nederlanders niet. Marcel Sturkenboom, de directeur van de organisatie, zegt erop te vertrouwen “dat het ministerie goede redenen heeft om het middel aan de groep 60-plus te blijven geven. Maar de reacties van (andere) deskundigen blijven wisselend. Dan is het wel belangrijk om die uitleg erbij te krijgen.”

Die uitleg zal ongetwijfeld zijn dat het ministerie vindt dat de voordelen voor die groep nog altijd opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen. Dus: als je corona krijgt is je kans op een serieus probleem significant groter dan de kans op mogelijke serieuze bijwerkingen van het vaccin. Dat zal ongetwijfeld de redenering zijn. Maar de ouderenbond wil daar natuurlijk volkomen terecht een goede uitleg over hebben – inclusief heldere analyse.

Ondertussen heeft het imago van AstraZeneca nogal te lijden onder al het slechte nieuws van de afgelopen dagen en weken.

Correctie

Er stond eerder in dat Néderland helemaal even ophoudt met AstraZeneca, maar dat was niet juist. De GGD’s houden daar voorlopig mee op. Huisartsen blijven 60-plussers nog wél prikken met dit vaccin.