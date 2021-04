Paniek bij de VVD! Rutte-vertrouwelingen Jorritsma en Huffnagel gaan los op ChristenUnie-jongeren en “Judas” Segers

Bij de VVD zijn ze overduidelijk in paniekmodus. Want nu Gert Jan Segers heeft laten weten niet opnieuw plaats te nemen in een nieuw kabinet geleid door Mark Rutte gaan VVD-prominenten helemaal los op de ChristenUnie-leider. Zo noemt Rutte-vertrouweling Frits Huffnagel Segers de “Judas” van “deze Pasen.”

“Dus Rutte mag wel blijven om de coronacrisis op te lossen,” schrijft Huffnagel op Twitter, “maar moet daarna weg. Het is wel duidelijk wie deze Pasen Judas is.”

Dus Rutte mag wel blijven om de Coronacrisis op te lossen, maar moet daarna weg. Het is wel duidelijk wie deze Pasen Judas is. — Frits Huffnagel (@FritsHuffnagel) April 3, 2021

Dat schrijft deze trouwe, loyale bondgenoot van Rutte dus op de dag voor Pasen. Daarmee probeert hij Segers natuurlijk bewust zo hard mogelijk in zijn ziel te trappen.

En ja, dat is tekenend voor de sfeer bij de VVD op dit moment. Want ook Annemarie Jorritsma is woest. “Je moet maar durven om de lijsttrekker van de grootste partij die de verkiezingen net heeft gewonnen als jongerenorganisaties uit te willen sluiten,” schrijft de mater familia van de VVD op Twitter. Dat deed ze dus nog voordat Segers liet weten dat hij nooit en te nimmer deel gaat uitmaken van Rutte IV, en toen het dus nog voornamelijk CU-jongerenorganisatie PerspectieF en regionale en lokale CU’ers waren die dit standpunt innamen.

Je moet maar durven om de lijsttrekker van de grootste partij die de verkiezingen net heeft gewonnen als jongerenorganisaties uit te willen sluiten. — Annemarie Jorritsma (@alebbink) April 2, 2021

Volgens mij begrijpen deze VVD’ers niet eens dat ze het hiermee alleen maar erger maken. Dit zorgt eerder voor meer kwaadwil dan voor goedwil in Den Haag.

Prima, dus! Ga vooral zo door, VVD’ers. Nog even en jullie zorgen er zélf in al jullie arrogantie voor dat het vandaag nog einde oefening is voor die leugenpremier van jullie partijtje.