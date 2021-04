Peiling! 62 procent eist: “Mark Rutte, functie elders”

Hart van Nederland heeft een peiling verricht onder 1.400 Nederlanders. De conclusie van de peiling is dat maar liefst 62 procent van de Nederlanders vindt dat Mark Rutte moet opstappen.

In de eerste ronde in het debat van vandaag over OmtzigtGate diende PVV-leider Geert Wilders al meteen een motie van wantrouwen in. Uit onderzoek van Hart voor Nederland blijkt nu dat deze motie gesteund wordt door de overgrote meerderheid van de Nederlandse kiezers. Maar liefst 62 procent wil dat Mark Rutte opstapt en lekker op zoek gaat naar een baantje buiten de politiek. Bijvoorbeeld als leraar ofzo.

73% van de ondervraagden zegt nu minder vertrouwen te hebben in Rutte dan vanmorgen vroeg, toen ze wakker werden en ze Rutte nog niet duizend keer hoorden zeggen dat hij echt niet “gelogen” had. En dat hij het zich allemaal gewoon niet meer kon herinneren.

Het is duidelijk: Rutte moet de eer vanavond aan zichzelf houden. Nederland is klaar met hem. Hij liegt en bedriegt. Hij draait en hij spint. Hij verzint verhalen en beweert zich dingen niet te herinneren die hij zich natuurlijk wél herinnert.

Het is ronduit misdadig hoe Rutte zich gedraagt. Een ieder die de democratie lief heeft kan alleen maar in grote verbazing toekijken hoe hij keihard beweert dat hij het zich allemaal niet kan herinneren… en dat hij – oh ja dat kwam er ook nog eens bij! – weigert te zeggen wie hem vanmorgen om half acht informeerde over de inhoud van de notities. De Kamer kan boos worden, smeken, vriendelijk vragen… het maakt allemaal niets uit. Rutte voelt zich mijlenver verheven boven de rest van de mensheid.