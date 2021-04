Peiling! Nederland is klaar met de lockdown: ruime meerderheid is voor versoepelingen

Uit de recente peiling van I&O Research blijkt dat bijna twee derde van de ondervraagden voor versoepelingen is. En dat terwijl men over het algemeen toch redelijk tevreden is over hoe het kabinet met de maatregelen omgaat. De rek is er nu alleen écht wel uit!

De resultaten van het onderzoek (hier te lezen) laten een duidelijk beeld zien. Een stabiele 61 procent van de respondenten staat nog altijd achter het algemene beleid van het kabinet, maar de roep om versoepelingen is behoorlijk toegenomen. Begin maart wilde nog 59 procent dat er meer versoepelingen kwamen, nu is dat al 64 procent. Het aandeel dat alle maatregelen wil loslaten verdubbelde sinds januari: van 6 procent naar 14 procent nu.

Opvallend is dat het schrappen van de avondklok-maatregel niet eens zo heel veel steun heeft gekregen. De versoepelingen die men het liefst doorgevoerd wil zien zijn op het gebied van sociaal contact.

Dit onderzoek onderstreept eigenlijk alleen maar het sentiment dat overal op social media al valt te zien en te lezen. Het enige verschil is dat hier een duidelijker beeld wordt geschetst over van wie het komt: mensen die grotendeels achter (bijna) alle maatregelen staan. Dat beeld wordt overigens nog maar eens versterkt door het feit dat er twee citaten worden uitgelicht in het I&O Research-artikel. Deze, van een PvdA-stemmer:

“Aanscherpen wordt nu maatschappelijk niet meer geaccepteerd; door het in het vooruitzicht stellen van versoepelingen is er geen weg meer terug; de zoveelste (organisatorische) blunder van dit kabinet.”

En deze, van een VVD-stemmer:

“Als de lockdown nu niet versoepeld wordt, dan worden de maatregelen steeds minder nageleefd. Dan kun je nog beter versoepelen met inachtneming van strikte regels zoals de “terrassen weer open” waarbij er strikte regels gelden. Beter dan dat mensen massaal in parken gaan zitten zonder de 1,5 meter in acht te nemen.”

Het begint nu dus duidelijk ook bij de brave burger te knagen. Ook zij stellen steeds meer vraagtekens bij het dichthouden van de terrassen “als uit onderzoeken blijkt dat de besmettingen vooral binnenshuis plaatsvinden”. En ja, geef ze eens ongelijk?