[Peiling] Nederland wil af van Rutte: 60% vindt het onterecht dat hij nog steeds VVD-leider én premier is

Uit een representatief onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 3.000 mensen blijkt dat bijna tweederde van de Nederlandse kiezers het volkomen onbegrijpelijk vindt dat Mark Rutte nog steeds VVD-leider én premier is. Het precieze percentage is 60%. Slechts 34% zegt het wel te begrijpen dat Rutte is aangebleven.

Toen het debat plaatsvond over de “functie elders”-opmerking over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt maakte premier en VVD-leider Mark Rutte duidelijk dat hij niet van plan was om zélf op te stappen. Hij zou aanblijven, als leider van de grootste partij. Nadien sloot de VVD ook meteen de gelederen door te stellen dat een VVD zonder hem ondenkbaar was. Rutte was de leider, Rutte zou de leider blijven. De andere partijen hadden dat maar te accepteren.

Hoewel Rutte en zijn partij erg eensgezind zijn denkt de Nederlandse kiezer daar heel anders over. Uit een nieuwe peiling van Hart van Nederland onder ruim 3.000 mensen blijkt namelijk dat maar liefst 60% van de kiezers vindt dat Rutte had moeten opstappen; niet alleen als premier, maar ook als leider van de VVD.

Deze uitslag is veelzeggend én glashelder. De Nederlandse kiezer vindt dat er een andere premier moet komen. Dat is opzienbarend omdat Rutte vóór Omtzigtgate nog de populairste politicus van het land was volgens de peilingen, en bij Nederlanders dé favoriet om een nieuwe regering te leiden. Dit ondanks verschillende andere grote schandalen zoals de toeslagenaffaire die hij zonder kleerscheuren overleefde.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal inclusief levendige chat… en volg mij op Twitter.

Maar die teflonlaag is duidelijk verdwenen. Ruttes politieke houdbaarheid is verstreken. Een meerderheid van het land vindt dat hij weg moet. Of dat gaat gebeuren, is nog de vraag. Informateur Herman Tjeenk Willink onderzoekt of er nog voldoende vertrouwen is, en spreekt daar deze week over met de zeventien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer.