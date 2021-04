Peiling: Nederlanders helemaal klaar met Hugo de Jonges AstraZeneca-gepruts: 4 op de 10 wil dit vaccin niet meer

De chaos rondom het AstraZeneca-vaccin heeft de vaccinatiebereidheid rondom dit preventieve geneesmiddel weinig goeds gedaan. Steeds meer Nederlanders willen zich absoluut niet laten vaccineren met het Brits-Zweedse vaccin. Ook onder 60-plussers neemt de vaccinatiebereidheid af voor de in Oxford ontwikkelde prik.

Uit een peiling gedaan door I&O Research blijkt dat het vertrouwen in AstraZeneca een dieptepunt heeft bereikt. In Nederland is men gestopt met het vaccineren van mensen onder de 60 jaar met dit middel. Mocht dat ooit veranderen, dan geeft alsnog 46% van de respondenten onder de 60 jaar aan niet meer te willen worden gevaccineerd met dit middel. Maar ook bij 60-plussers lijkt het vertrouwen in dit vaccin flink zoek geraakt: 42% heeft liever een ander vaccin.

Dat Nederland klaar is met dit vaccin is natuurlijk te begrijpen. De laatste maanden ontvouwde zich onder de bezielende leiding van de EU en Hugo de Jonge een ware soap rondom het Brits-Zweedse bedrijf. Van ruzie met de Brusselse bobo’s, tot aan vele meldingen van trombose in diverse landen. Het imago van het bedrijf én vaccin liep in vrij korte tijd flink wat deuken op. Er werd gestopt met prikken, weer gestart, en weer gestopt. AstraZeneca had beter AndréMoniqua kunnen heten.

Toch is er ook goed nieuws: de anti-vaccinatiewappies zijn niet in opkomst. Uit de peiling van I&O wordt namelijk in ieder geval duidelijk dat de algehele vaccinatiebereidheid niet is afgenomen. Gelukkig kunnen mensen nog steeds niet wachten om gevaccineerd te worden. Veel respondenten geven aan, als zij zelf het vaccin mochten kiezen, om zich te laten prikken met het middel van Pfizer. Want ondanks de chaos en de onduidelijkheid rondom het vaccin van AstraZeneca wachten veel Nederlanders alsnog met smart op een prik. Regel dat eens even, Hugo de Jonge. Of blijf je incapabel?