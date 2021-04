Peiling: Vertrouwen in Rutte bereikt absoluut dieptepunt, alleen VVD-stemmers staan nog achter hem

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat het vertrouwen in demissionair premier Rutte is gekelderd tot een absoluut dieptepunt. Vorige week had nog 54 procent vertrouwen in Rutte als minister-president, nu is dat nog slechts 25 procent. Alleen VVD-stemmers staan in ruime meerderheid achter hun leider. Dat meldt EenVandaag.

Bijna 21.000 leden van het Opiniepanel deden mee aan dit onderzoek. Dat is grofweg tien keer zoveel dan bij een gemiddelde peiling.

81 procent is ervan overtuigd dat Rutte bewust heeft gelogen door te zeggen dat hij het niet over Omtzigt heeft gehad. En om die reden vindt bijna tweederde (64 procent) van de kiezers Rutte niet langer geschikt als premier. Ook willen ze niet dat hun partij nog met de VVD in een coalitie gaat zolang Rutte de leider is.

Rutte wordt eigenlijk alleen door zijn eigen kiezers als geschikt beschouwd: 88 procent vindt het acceptabel dat hij nog demissionair premier is. Negen op de tien VVD-stemmers (90 procent) vinden Rutte ook geschikt om in een nieuw kabinet weer de leiding te hebben.

Voor kiezers van andere partijen is Rutte nu echt de belemmerende factor geworden. Als hij zou vertrekken dan zou 76 procent van de ondervraagde kiezers het acceptabel vinden om met de VVD samen te werken.

Iedere partij die nu dus serieus overweegt om met de VVD in een coalitie te stappen en wil kunnen rekenen op een breed draagvlak, zal haast wel moeten eisen dat Rutte opstapt als partijleider.