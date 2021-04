Peiling: Weinig geloof in verandering bestuurscultuur, kiezers willen daarom dunner regeerakkoord

Gijs Rademaker, opiniepeiler bij EenVandaag, is met een interessante peiling gekomen over de conclusies van informateur Herman Tjeenk Willink, wie er volgens de ondervraagden verantwoordelijk is voor de huidige bestuurscultuur én of men er vertrouwen in heeft dat die cultuur veranderd kan worden de komende jaren. Via EenVandaag.

Wat direct opvalt is dat maar weinig mensen (5 procent) alléén Mark Rutte verantwoordelijk houden voor de huidige bestuurscultuur. Die ligt volgens hen ook bij andere politici (specifiek noemen zij de PvdA, CDA, D66 en de ChristenUnie) én hoge ambtenaren.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden (81 procent) zegt daarnaast dat ze er geen vertrouwen in hebben dat die bestuurscultuur de komende jaren écht gaat veranderen. Maar, zo vinden zij ook, daar moet wel een poging toe gedaan worden.

En daarom resoneert één van de conclusies van Tjeenk Willink ook bij de respondenten, namelijk dat er een dunner regeerakkoord op hoofdlijnen moet komen. De kiezers van de drie grootste coalitiepartijen zeggen daar ook achter te staan (VVD: 62 procent, D66: 74 procent, en CDA: 71 procent).

Zo’n akkoord “op hoofdlijnen” zou betekenen dat er veel meer onderhandeld moet worden, mogelijk ook met andere partijen, waardoor een kabinet waarschijnlijk ook minder stabiel is. Maar dat is voor deze kiezers dus geen probleem. Zij zien het als een mogelijke eerste stap om die bestuurscultuur te doorbreken, al denken zij ook wel dat er nog veel meer voor nodig zal gaan zijn.