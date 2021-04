[Podcast] De Zuilcast #2: Sid Lukkassen praat met held Wybren van Haga over grondrechten, politiegeweld én zijn VVD-verleden

In de derde editie van de Zuilcast praten Sid Lukkassen en Daan Boshoven met FVD-Kamerlid Wybren van Haga, die op 17 maart nog met meer dan 220.000 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer werd gekozen. Hij gaat in op natuurrecht en grondrechtelijke vrijheden, en spreekt zich uit over politiegeweld richting vreedzame demonstranten, en rekent hij in een epische uitwisseling van ervaringen ook nog even goed af met zijn VVD-verleden.