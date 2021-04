Revolución! Meerderheid van de Nederlanders is KLAAR met belachelijke één-bezoekermaatregel

Steeds meer mensen zijn klaar met de belachelijke, autoritaire, en volstrekt onnodige één-bezoekermaatregel van het doorgedraaide coronakabinet. Dat zeg ik niet alleen, nee, zelfs de Gedragsunit van het RIVM geeft dat toe.

Uit onderzoek van die Gedragsunit blijkt dat nog maar 47% van de Nederlanders de achterlijke coronamaatregel steunt die stelt dat elk huishouden nog maar één bezoeker per dag mag ontvangen. Zes weken geleden was dat nog 57%. In de tussentijd is 10% van de mensen dus gaan inzien dat dit soort idiote maatregelen niet bij een vrije samenleving horen. Heel goed. Nu die andere 47% nog, want dat percentage is wat dat betreft natuurlijk nog wel steeds veel te hoog.

Maar toch, vergeleken met het draagvlak voor de twee-bezoekersregeling, toen die nog gold, is het echt laag. Dat was toentertijd 95%. Vijfennegentig procent!

Dit is geweldig nieuws, want de Gedragsunit van het RIVM heeft er bepaald geen baat bij om dit soort kantelingen in de maatschappij te overdrijven. Het zou het RIVM juist beter uitkomen als het draagvlak voor al die autoritaire maatregelen juist heel hoog is.

Me dunkt dat het tijd is voor onze vrienden van het kabinet om zich zorgen te maken over het draagvlak voor álle coronamaatregelen. Want er is écht iets aan het veranderen in de maatschappij, die na meer dan een jaar coronabeleid snakt naar een terugkeer richting het oude normaal. Als de politiek daar niet heel snel op inspeelt staan politiek en burgerij straks lijnrecht tegenover elkaar. Versoepelen, dus. En rap een beetje!