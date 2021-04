RIVM gaat toch maar even kijken hoe schadelijk corona écht is: positief getesten worden jaar lang gevolgd

Ruim een jaar na het begin van de coronacrisis start het RIVM binnenkort een onderzoek om te ontdekken hoeveel Nederlanders nog lang na hun Covid-besmetting klachten houden. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze de eerste resultaten al gepubliceerd, maar het RIVM wil ook graag zélf wat te doen hebben.



Gisteren concludeerden de regering van het VK dat 13,7 procent van de besmette Britten langer dan drie maanden symptomen houdt. 1,1 miljoen Britten lijken langer dan vier weken last te hebben (gehad) van klachten. En 70.000 mensen zouden na een jaar nog niet hersteld zijn.

Als dat onderzoek een beetje degelijk is uitgevoerd en het is gedaan in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de situatie in Nederland, dan zou je daar dus prima lessen uit kunnen trekken, toch? Het RIVM denkt daar echter heel anders over. Die willen nú pas gaan kijken of het virus ook voor Nederlanders zo’n beroerd effect op de gezondheid heeft. Dat meldt het AD.

Het RIVM presenteert zichzelf daarmee dus eigenlijk als een veredeld onderzoeksbureautje. Want als de nood het hoogst is en er snel moet worden gekeken hoe gevaarlijk dat virus op de lange termijn is, dan zijn ze nergens te bekennen. Maar als de resultaten elders al bekend zijn, dán durven zij het ineens aan om vrijwel exact hetzelfde onderzoek te gaan herhalen.

Over iets meer dan een jaar krijgt de gehele Nederlandse samenleving dus eigenlijk nog gewoon een trap na, want de conclusies van dat onderzoek kun je wel raden: ‘Oeps! We hadden het virus toch behoorlijk onderschat.’; ‘Oh jee, de lange termijn effecten zijn toch niet vergelijkbaar met een stevige griep.’; ‘Bij de volgende pandemie zullen we echt beter moeten ingrijpen, maar dan écht!’

Het RIVM had dit grote corona-onderzoek al direct bij de eerste patiënten in februari 2020 moeten uitvoeren, en dan niet alleen via een pietluttige reeks vragenlijsten. Onderzoeksresultaten hadden dan wellicht invloed kunnen hebben op het beleid. Wat het RIVM nu doet is mosterd na de maaltijd. Eigenlijk zoals de Jaap van Dissel-club al die tijd al heeft gedaan.