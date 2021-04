RTL-deuger Erik Mouthaan redt leven zwarte taxichauffeur met z’n white privilege: ‘Ik klop mezelf niet op de borst!’

RTL Nieuwsverslaggever en parttime superheld Erik Mouthaan heeft vandaag het leven van een zwarte taxichauffeur gered met zijn white privilege. Gelukkig blijft Mouthaan er heel nederig en nuchter onder, al zou een Nobelprijs voor de Vrede natuurlijk wel leuk zijn.

Via Twitter laat Mouthaan zien hoe je als bevoorrechte, neokoloniale en met erfzondes belaste witte man je zwarte medemens moet helpen in tijden van nood:

Taxi waarin ik zit aangehouden door agenten in burger in ongemarkeerde wagen. Verkeersovertreding. Wachten 14 minuten op de bon. Ik wil eigenlijk nieuwe taxi pakken. Maar vraag de (zwarte) chauffeur of hij zich zorgen maakt en liever wil dat ik bij hem blijf

Zijn antwoord: ‘yes!’ — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) April 16, 2021

Wanneer een zwarte chauffeur door Amerikaanse agenten wordt aangehouden, weet Erik genoeg: ‘Dit kan fout gaan,’ denkt hij. Even overweegt hij om de man aan z’n bittere lot over te laten, maar Mouthaan herpakt zich en zet z’n blanke huidskleur in voor de mensheid. Dit kon anders namelijk wel eens bloederig aflopen!

Dames van kleur, hou jullie hormonen in bedwang! Erik deed gewoon wat ieder ‘wit persoon’ zou moeten doen in 2021. Politiegeweld als gevolg van racisme ligt overal op de loer en Erik besloot gewoon op het nippertje om het moreel juiste te doen. Het feit dat er totaal niets aan de hand was en de zwarte chauffeur kennelijk terecht een waarschuwing kreeg, doet hier niets aan af. Maar een paar likes en retweets zijn altijd welkom natuurlijk. Daarvan slaapt de RTL’er ’s nachts beter

Voor de rest van Nederland is het erg fijn om ons te kunnen optrekken aan een lichtend voorbeeld als Mouthaan, die ons laat zien hoe we ons ‘witte privilege’ kunnen inzetten voor het verbeteren van de gehele mensheid. We zijn met z’n allen opgelucht dat dit soort mensen nog blijken te bestaan, in tijden waarin we ze het hardst nodig hebben. Bedankt, Erik! Trouw met ons, en schenk ons duizend kinderen.