Rutte, Kaag en Hoekstra binden in: scharen zich schoorvoetend achter openbaarmaking geheime toeslagen-notulen

Na enkele dagen gesoebat te hebben over de aan RTL gelekte ministerraadnotulen over de kindertoeslagaffaire en Pieter Omtzigt, lijkt de kogel door de kerk voor de coalitiepartijen: zij stemmen in met het openbaren van de veelbesproken ‘toeslagen-notulen.’ In welke vorm dit zal moeten plaats vinden, bijvoorbeeld integrale publicatie of met delen zwartgelakt, blijft echter onbekend.

Woensdag werd al bekend dat bijna de voltallige oppositie het demissionaire kabinet-Rutte III opriep om schoon schip te maken, en de notulen over de toeslagenaffaire inclusief de uitgelekte anekdote over het “sensibiliseren” van Pieter Omtzigt te openbaren. Nu blijkt volgens berichtgeving in De Telegraaf dat drie van de vier regeringspartijen zich aansluiten bij de oppositie, en ook van mening zijn dat heel Nederland de waarheid over wat er gezegd is moet kunnen lezen.

Eigenlijk vallen de notulen onder het staatsgeheim, waar het demissionaire kabinet zich dan ook achter dacht te kunnen verschuilen. Maar de politieke druk is inmiddels zo hoog geworden, dat de ministers onder leiding van Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) ook eigenlijk geen keuze meer hebben. Toch zijn er onder staatsrecht-experts nog wel twijfels over hoe ver die transparantie zou moeten gaan, maar de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer is nu van mening dat dat dus niet ver genoeg gaat.

Het definitieve oordeel over de openbaarmaking van de notulen zal vanochtend vallen in de wekelijkse ministerraad. Een ding lijkt echter zeker: deze zaak is vermoedelijk nog lang niet afgedaan, niet in de laatste plaats omdat volgende week de Tweede Kamer aan zet is in een, vermoedelijk, explosief debat. De oneerlijkheid van premier Rutte zal daar in het middelpunt van de aandacht staan.

Maar voor het zover is, moeten eerst de te publiceren notulen worden afgewacht. Vermoedelijk zullen die in het begin van volgende week geopenbaard worden.