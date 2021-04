Schokkend! Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding spioneerde jarenlang illegaal Nederlandse burgers

In strijd met de wet heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid jarenlang privacy gevoelige informatie over Nederlandse búrgers verzameld en verspreid. Medewerkers gebruiken zelfs nepaccounts om religieuze leiders, linkse en rechtse activisten, en honderden politieke campagneleiders in de gaten te houden. Dit terwijl de NCTV nooit de eigen burgers in de gaten zou houden en Nederland zogenaamd alleen zou beschermen tegen aanslagen. Dit is autoritair, losgeslagen gedrag van een instituut dat zich aan geen enkele regels gebonden voelt. Schandelijk!

Het NRC Handelsblad komt vandaag met het nieuws dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zich jarenlang op afschuwelijke wijze misdragen heeft. Want waar de NCTV zogenaamd werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen aanslagen en dergelijke, heeft de NCTV haar macht en kennis op totaal onacceptabele wijze gebruikt om de eigen burgers in de gaten te houden.

Dit is in strijd met de wet gebeurd.

Wat je hebt is dat één NCTV-agent een nepacount opzet en daar vervolgens mee kritische lieden in de gaten gaat houden. Dit varieert nogal, maar bijvoorbeeld politici als Thierry Baudet en Geert Wilders. Maar ook rechtse én linkse opiniemakers en organisaties als Viruswaarheid moeten eraan geloven. Zo’n agent houdt bij wat er gezegd wordt en door wie. Privégroepen op Facebook en Telegram worden zelfs geïnfiltreerd. Informatie wordt daar verzameld en opgeslagen. Niemand weet voor hoe lang – of zelfs maar wat er eigenlijk mee gebeurt.

Om zo geheim mogelijk te werk te gaan gebruiken ze iets dat ze zelf “het vuile systeem” noemen. Dit houdt in dat hun verbinding losgekoppeld wordt van het overheidssysteem, zodat niemand kan zien dat voor Vadertje Staat werken.

Dit is machtsmisbruik op epische schaal. De NCTV gedraagt zich als een inlichtingendienst in een dictatoriale staat. De KGB. En het interesseert ze geen reet wat wij burgers daarvan vinden. Ze willen totale controle uitoefenen, en schuwen daarvoor geen enkel middel – ook geen illegale middelen.

De NCTV moet niet “hervormd” worden. Nee, die organisatie moet totaal verdwijnen. Want als je zo’n organisatie hebt mondt het uiteindelijk altijd uit in dit soort walgelijke praktijken.

Weg met de NCTV. Van de privacy van burgers blijf je áf!