Schrijver Hafid Bouazza (51) onverwachts overleden

Schrijver Hafid Bouazza is vanochtend overleden in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Dat maakte zijn uitgeverij Querido bekend, die vermeldde dat de in 1970 in Marokko geboren Nederlandse schrijver al “geruime tijd” ziek was. De precieze doodsoorzaak werd niet vermeld.

Bouazza maakte furore als schrijver die geen blad voor de mond nam, zeker niet als het ging over de islam. Hij schreef talloze boeken, en werd voor zijn in 2004 verschenen epos Paravion beloond met de Gouden Uil, en ontving ook een nominatie voor de AKO Literatuurprijs. In 2014 werd hij benoemd tot Vrijdenker van het Jaar door vereniging De Vrije Gedachte.

Schrijven heeft de vandaag overleden auteur tot het allerlaatste moment gedaan: behalve twee zonen laat de overleden schrijver en polemist ook een onvoltooid manuscript van een nieuwe roman na.

Hafid Bouazza is 51 jaar geworden.