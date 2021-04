“Verschrikkelijk, verstoppertje spelen!” Gidi Markuszower (PVV) nadat CBS stopt met gegevens over allochtonen

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is er absoluut niet over te spreken dat het CBS niet langer kijkt naar de westerse of niet-westerse afkomst van criminelen. En, zegt hij voor de camera’s van Omroep ON, wat zo mogelijk nog erger is, is dat de Tweede Kamer dat helemaal prima vindt.

“Als Kamer moet je beleid kunnen controleren,” zegt Gidi Markuszower (PVV) tegen Ongehoord Nederland: “Als je dus niet over de juiste gegevens beschikt kan je niet controleren. Dus als je weet bijvoorbeeld, en dat is zo, dat niet-Westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, of dat immigranten uit bepaalde landen oververtegenwoordigd zijn bij verkrachting of bij moord of bij andere verschrikkelijke misdaden, dan kan je daar beleid op maken.”



“Nou, het Centraal Bureau van de Statistiek levert de cijfers aan,” gaat hij verder. “Wat je kan meten kan je weten.”

En daar zit hem nou juist de kneep. “Het Centraal Bureau van de Statistiek wil niet meer dat wij als Kamer of wij als samenleving dingen wéten,” legt Markuszower uit: “In plaats van gegevens openbaar maken, gaan ze gegevens verbergen, wegmoffelen, onder het tapijt schuiven. En dus kan je als Kamer geen normaal beleid meer maken.”

Dat vindt hij al erg genoeg, maar vervolgens maakt hij zich nog bozer over het feit dat een meerderheid in de Tweede Kamer het CBS hierin steunt. “Ja, verschrikkelijk, iedereen houdt van verstoppertje spelen hier,” zegt Markuszower. “Ze willen vooral niet partijen als de onze de gegevens aanreiken om ons punt hard te maken. En ons punt is: stop nou met immigratie uit bijvoorbeeld islamitische landen, houd nou op met al die immigratie, met al die pamperen van al die niet-Westerse allochtonen.”

“En dat gaat dus niet meer straks,” concludeert de PVV’er. “Dus een partij als de onze wordt alle gegevens ontnomen om kritiek te leveren op het huidige beleid.”

Het pleidooi van Markuszower ten spijt lijkt het CBS niet van zins om het besluit om met de registratie van de al dan niet-westerse afkomst van migranten te stoppen terug te draaien. Binnenkort verdwijnen die gegevens, vermoedelijk definitief, dus uit de datasets.