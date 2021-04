[Video] Reinette Klever: ‘Witwas-verdachte Gerrit Zalm lacht als hij zijn zakken vult, Gerritje huilt als hij daarop wordt aangesproken’

Volgens presentatrice Reinette Klever, van het programma ON! & Vrienden van de gloednieuwe Omroep ON!, is Gerrit Zalm “de jankerd” of “huilbaby” van de week. De voormalige topman van ABN Amro zou lachen “als hij zijn zakken vult,” Maar huilen “als hij daarop wordt aangesproken. Dit omdat Zalm boos reageerde dat hij door het OM is aangemerkt als verdachte bij het witwasschandaal van ABN.

“De jankerd van de week heet Gerrit Zalm, verdachte in de grote witwasfraudezaak van ABN-AMRO,” aldus Reinette Klever bij ON! & Vrienden, het programma van Omroep ON! “Via zijn advocaat laat hij weten dat de verdenking dat hij iets te maken had met het witwassen van crimineel geld, ‘onnodig beschadigend’ is voor zijn reputatie.”

“Hoe hypocriet wil je het hebben?” vraagt Klever vervolgens retorisch. “VVD’er Gerrit Zalm was 12 jaar minister van Financiën, vice-premier, en informateur van het huidige kabinet Rutte. Hij was directeur van de bank en daardoor verantwoordelijk voor de witwasoperatie, die voor honderden miljoenen euro’s is geschikt. En dat is allemaal gemeenschapsgeld, want de staat is grootaandeelhouder van de bank,” gaat ze feitelijk verder.

“Hij vindt het dus onterecht dat hij vervolgd wordt. [Dit] terwijl de bewijzen van zijn betrokkenheid zich opstapelen. Hij is meerdere keren gewaarschuwd, óók door De Nederlandsche Bank. Dus hij wíst ervan. Maar dat is hij kennelijk weer vergeten,” gaat Klever verder. “Dat komt vaker voor bij de VVD, he?”

“En hij lacht net als Rutte zijn blunders weg. Gerritje lacht als hij zijn zakken vult, Gerritje huilt als hij daarop wordt aangesproken,” sluit Klever het “#HuilbabyVanDeWeek” item af.

Het is nog niet precies duidelijk waarvoor Zalm wordt vervolgd. Wel is bekend dat als hij vervolgd wordt voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) hij maximaal vier jaar gevangenisstraf kan krijgen en een boete van vier miljoen euro. Als het OM daarentegen eerst en vooral kijkt naar “schuldwitwassen” dan kan de rechter maximaal twee jaar gevangenisstraf en een boete van 87.000 euro opleggen.

Volgens het OM had Zalm het kunnen weten dat er op grote schaal geld witgewassen kon worden bij de bank. De eigen afdeling compliance waarschuwde daar zelfs al jaren voor. Maar daar werd niets mee gedaan.

In de tussentijd is Zalm opgestapt bij de bank waar hij tot voor kort commissaris bij was, Danske Bank.