Volstrekt hypocriet en idioot: terrassen blijven dicht, maar hoger onderwijs kan gewoon open

Vanaf 26 april mogen studenten aan hogescholen en universiteiten weer fysiek onderwijs volgen, melden Haagse bronnen. De studenten moeten zich vooraf laten testen en dan is het kennelijk prima om massaal binnenruimtes te betreden. Dat staat haaks op de argumentatie voor het tegenhouden van andere versoepelingen. Door dit beleid worden er onnodig extra horeca-ondernemers het faillissement ingedreven.

Het coronabeleid van De Jonge en Rutte lijkt nog altijd nergens op. Het kabinet lijkt namelijk voor iedere sector een andere maatstaf te hanteren. Grote versoepelingen, zoals het schrappen van de avondklok en het opengooien van de terrassen, zijn volgens het kabinet niet mogelijk vanwege het grote aantal dagelijkse infecties. Maar hogescholen en universiteiten opengooien is om onduidelijke redenen wél prima.

Dat is vreemd, want juist in binnenruimtes vinden zo’n beetje alle infecties plaats. Nog vreemder is het feit dat studenten alleen maar even een coronatestje hoeven te doen om naar binnen te mogen. Kennelijk zijn die tests dan wél betrouwbaar genoeg.

En ach, nu we toch bezig zijn met het onderstrepen van contradicties in dit coronabeleid: kinderopvangverblijven blijven wél gesloten, zo meldt “een ingewijde” aan het AD. Waarom is een coronatest voor die sector geen voldoende voorwaarde? Het principe is toch eigenlijk hetzelfde?

Het lijkt er sterk op dat verschillende ministers eerder lijken te zwichten voor lobbyclubs en belangenverenigingen, waardoor er niet één duidelijke lijn (op basis van wetenschappelijke inzichten) wordt gehanteerd. Als je als belangenvereniging maar hard genoeg schreeuwt dan krijg je je versoepelingen. Onderbouwing volgt daarna wel. Tenzij je winkelier, horecaondernemer of gewoon een burger bent, dan heb je dikke vette pech.

Maar hé: nog even volhouden hoor! Want het eind is in zicht, zelfs met dit zwabberbeleid!

Wie gelooft het nog?