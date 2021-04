Ziekenhuis in opstand tegen “zwabberbeleid” De Jonge en gaat AstraZeneca prikken: ‘Wij wachten geen dag langer!’

De medische specialisten van het ziekenhuis Zuyderland uiten hun terechte frustraties in een open brief gericht faalminister Hugo de Jonge, de Gezondheidsraad en het RIVM. Zij vinden het belachelijk dat er nog steeds geen adequate beschermingsmiddelen voor hun personeel is geregeld en dat er zo ontzettend getreuzeld wordt met vaccins, omwille van “veiligheid.” Ze roepen op tot actie en willen dat mensen zélf mogen bepalen of ze een ‘risicovol’ vaccin nemen of niet.

De échte oppositie tegen het steeds verder spaak lopende beleid van Hugo de Jonge komt allang niet meer uit de Tweede Kamer. Nee, medici en zorgspecialisten leiden de revolte tegen al het geblunder van Haperende Hugo. De medische specialisten van het ziekenhuis Zuyderland schrijven een open brief waarin ze het “zwabberbeleid” van De Jonge en zijn baas Rutte fel bekritiseren:

“Beste minister, wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze IC’s liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. Door ziekteverzuim en uitputting krijgen we de planning niet meer rond. Medewerkers stellen de terechte vraag waarom zij zorg moeten blijven leveren zonder adequate bescherming, en dat terwijl de vaccins liggen te wachten in de koelkast.”

De IC-capaciteit opschalen lukt niet, zorgpersoneel is nog steeds niet beschermd (en valt uit), vaccins blijven op de plank liggen vanwege “veiligheid” en belangrijke andere zorg wordt telkens uitgesteld. Kortom: het is één grote puinbende. Eén die redelijk vermeden had kunnen worden als Hugo de Jonge, de Gezondheidsraad en het RIVM zich niet overal mee hadden proberen te bemoeien. En het beleid alle kanten hadden uitgestuurd, en dan weer terug.

Bij Zuyderland zijn ze glashelder: “Net zoals een meerderheid van de Tweede Kamer pleiten wij voor vrijwillige vaccinatie op basis van ‘informed consent’. Wij overwegen dan ook serieus om vanaf aanstaande maandag de paar honderd AstraZeneca-vaccins die nog in de koeling liggen te wachten, aan te bieden aan medewerkers en dokters.”

Hoppa, bam! De ziekenhuismedewerkers ‘dreigen’ nu dus gewoon het heft in eigen handen te nemen, omdat ze het lafhartige gepruts van De Jonge echt spuugzat zijn. Doe het! En trek je de rest van de ziekenhuizen mee. Dan ziet blunderkoning Hugo eindelijk hoe het wél moet.