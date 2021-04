Zorgbestuurders willen niks weten van ‘testmaatschappij’-plan De Jonge: ‘Investeer het geld in de zorg!’

Een groep bestaande uit ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen zien geen heil in het plan van Hugo de Jonge. Zij vinden het enorm zonde dat er bijna één miljard euro wordt geïnvesteerd in een plan voor een ‘testmaatschappij’. In een gezamenlijke oproep vragen zij het kabinet om met dit plan te stoppen en het geld in betere zaken te stoppen.



Zorgbestuurders vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet bijna één miljard euro wil investeren in een testmaatschappij. Volgens hen is zo’n investering ook alles behalve duurzaam, men kan beter inspelen op betere zorg én preventie. Tegenover Hart van Nederland doen zij hun beklag, het zou een “kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen” zijn. Ze willen liever dat men de focus legt op het massaal vaccineren. Als alle aandacht daar naartoe gaat dan kan iedereen die wil al geprikt zijn in juli:

“Ervaringen van landen als Israël, VK en VS laten zien dat na de vaccinatiecampagne ernstige complicaties van Covid-19, waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, nog maar zeer beperkt voor komen. Deze landen hebben dan ook de samenleving heropend.”

Het is begrijpelijk dat zorgbestuurders gefrustreerd raken door dit zwabberbeleid. Met De Jonge aan het roer is het coronabeleid enorm inconsistent. Andere landen laten zien dat vaccineren, in rap tempo, een goede existstrategie is. Maar De Jonge lijkt op meerdere paarden tegelijkertijd te wedden, maar door dit halve werk dupeert hij uiteindelijk iedereen.