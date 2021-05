1,5 miljoen Nederlanders kunnen dit jaar fluiten naar vakantiegeld: ‘Ondernemers krijgen het niet bij elkaar gespaard’

Zo’n anderhalf miljoen Nederlanders zal dit jaar geen vakantiegeld-uitkering krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van vakbond CNV. De meeste werkgevers zijn verplicht om in mei of juni 8% van het jaarloon als extra betaling uit te keren, maar voor meer dan een miljoen Nederlanders zal dat dit jaar niet plaatsvinden. Eén op de vijf gaf in De Honds onderzoek aan naast het salaris de wettelijk verplichte extra niet te krijgen. Dat correspondeert met 1,41 miljoen Nederlanders.

In het Algemeen Dagblad legt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL, uit hoe het zo heeft kunnen lopen. De reden is de coronacrisis, waardoor veel ondernemers “simpelweg geen geld meer op hun rekening” hebben. Het probleem is het grootst in de horeca en de toerisme: daar krijgt 70% geen vakantietoelage. “Ondernemers krijgen het gewoon niet bij elkaar gespaard,” aldus Biesheuvel.

Zowel werkgevers en werknemers maken zich op voor een juridische strijd om het vakantiegeld. Experts zeggen dat de werkgevers daar vermoedelijk niet aan het langste eind zullen trekken. Ook het kabinet kiest de kant van de werknemers: minister Wouter Koolmees heeft in de coronasteunregelingen al gestipuleerd dat een deel van het te ontvangen bedrag gespaard had moeten worden voor het vakantiegeld.