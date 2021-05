4 manieren om professional te worden in je vakgebied

Het is op allerlei manieren mogelijk invulling te geven aan een carrière. Een daarvan is door je te richten op het uitgroeien tot een professional in een vakgebied. Dat begint uiteraard met basiskennis die nodig is om het vak uit te oefenen. Bovendien is het belangrijk dat de werkomstandigheden en werkomgeving optimaal zijn ingericht. Een onboarding programma biedt wat dat betreft uitkomst om niet alleen goed ingewerkt te worden, maar ook om geluk en kennis in balans te laten zijn.

1. Goed ingewerkt worden

Een onboarding programma biedt de gelegenheid om je te laten uitgroeien tot een echte professional. Een gedegen inwerkperiode is altijd van belang, maar in deze tijd dient er ook aandacht te zijn voor de persoonlijke beleving. Het in balans laten zijn van kennis en geluk draagt bij aan de blijheid van jou als medewerker. Bovendien blijven tevreden medewerkers langer bij een bedrijf en dat vergroot de kans om een echte professional te worden in je eigen vakgebied.

2. Kennis vergroten

Om een echte professional te worden in een vakgebied is het verder van belang om te blijven leren. Naast dat er al kennis aanwezig is door behaalde diploma’s geldt dat het in deze tijd belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Daarom is het voor bedrijven belangrijk om ontwikkeling te stimuleren en werknemers met bijvoorbeeld een persoonlijk opleidingsbudget de kans te geven nieuwe kennis op te doen.

3. Gebruikmaken van innovatieve leeroplossingen

Het vergroten van kennis is op allerlei manieren mogelijk, zoals met het volgen van cursussen of externe opleidingen. Zo is het ook mogelijk om een professional te worden door van innovatieve leeroplossingen gebruik te maken. Bijvoorbeeld door de keuze te maken voor creatieve leerprogramma’s die op maat zijn gemaakt, zoals bij TinQwise.

4. Uitdagingen aangaan

Je komt tijdens de uitvoering van werkzaamheden in allerlei situaties terecht. Om een professional te worden, is het belangrijk om daarin uitdagingen niet uit de weg te gaan. Je leert van iedere ervaring en ontwikkelt dan ook steeds meer vaardigheden. Sta ook open voor veranderingen die je kennis en ervaring naar een hoger niveau kunnen tillen. Elke ervaring maakt je rijker in je werkbeleving en bovendien word je op deze manier steeds beter in je vak. Je kan je als professional verder specialiseren, maar hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om door te groeien naar een hogere functie. Dan ligt daar opnieuw een taak om een echte professional in je vakgebied te worden.