Aartsbisschop Parijs betreurt aanval van extreemlinks Antifa-tuig op katholieken tijdens processie

Aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs betreurt de aanval op katholieken die zondag deelnamen aan een processie ter herdenking van de 19e-eeuwse martelaren van de Parijse Commune. De geschiedenis lijkt zich in zwakkere vorm te hebben herhaald, want ook nu kwam het geweld weer uit extreemlinkse hoek. Via Katholiek Nieuwsblad.

Afgelopen zondag was de 150e verjaardag van de dood van de martelaren van de Commune van Parijs. “De Commune van Parijs was een kortstondige opstand tegen de Franse regering. De linkse, antiklerikale leiders controleerden de Franse hoofdstad van 18 maart tot 28 mei 1871. Terwijl het Franse leger de opstand neersloeg, executeerden de Communards hun gijzelaars, onder wie de Parijse aartsbisschop Georges Darboy”, zo legt het nieuwsblad uit.

Katholieken die meededen aan de processie werden geblokkeerd door zo’n vijftig demonstranten. De katholieken probeerden hun route nog te wijzigen en zochten uiteindelijk hun toevlucht in een kerk, want ze werden fysiek aangevallen door “in het zwart geklede, extreemlinkse demonstranten”. Antifa-tuig die vredelievende katholieken voor de ogen van moeders en kinderen neersloegen bij een herdenking. Nou dan heb je lef hoor…

“Het is puur zinloos geweld, het is triest om te zien dat, 150 jaar na de Commune, sommige mensen een eenvoudige vreedzame herdenking uitbuiten, vooral omdat deze processie geen protestdimensie had”, aldus de woordvoerster van het aartsbisdom Parijs.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit soort nieuws is het regelrechte bewijs dat Antifa (en vergelijkbare extreemlinkse clubs) zélf nogal fascistische trekjes hebben.