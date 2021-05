Adviescommissie ziet het helemaal zitten: ‘Zorg voor asielzoekers om het personeelstekort in de zorg terug te dringen’

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft een geweldig – vinden ze zelf – nieuw plan bedacht om het personeelstekort in de zorg op te vangen. Door zorgpersoneel meer loon te geven? Door actief te promoten? Door mensen terug te halen die er de afgelopen jaren zijn uitgewerkt? Haha, natuurlijk niet! Welnee! Hun oplossing is… meer mensen naar Nederland halen. En dan met name asielzoekers en “erkende vluchtelingen.”

Feest!

Momenteel zijn er maar liefst 56.000 personeelsleden te weinig in te de zorg. Als het zo doorgaat komt dat in 2030 uit op 100.000.

Het is ronduit misdadig dat dit zo is, en er moet iets aan gebeuren. Maar de oplossing van ACVZ is natuurlijk niet de juiste manier om er iets aan te doen. De Adviescommissie vindt bijvoorbeeld dat er te veel barrieres zijn voor asielzoekers die in hun thuisland een zorgopleiding hebben gevolgd om in Nederland in dezelfde sector te gaan werken.

“Aan het begin van de pandemie boden 173 artsen en 23 verpleegkundigen hun diensten aan via de Vereniging van Buitenlandse Gediplomeerde Artsen. Uiteindelijk werd een van hen opgeroepen,” bericht de NOS.

En dan komt het. “De commissie ziet in Nederland drie belangrijke belemmeringen voor de inzet van migranten in de zorg. Struikelblok is onder meer de lange asielprocedure… Ook worden buitenlandse diploma’s en werkervaring hier vaak niet erkend.” En dan is er ook nog “de cultuur op de werkvloer, stelt de commissie. Daarbij gaat het om hiërarchie, omgangsvormen, en initiatief nemen.”

Met andere woorden, ze kunnen niet zomaar aan de slag gaan omdat ze als asielzoeker naar Nederland komen, maar het helemaal niet duidelijk is dat ze daadwerkelijk voor iets op de vlucht zijn, de Nederlandse staat is niet al te positief over de opleidingen in het buitenland, en cultureel zijn er óók problemen. Maar voor de rest vindt de Commissie dat deze mensen zo snel mogelijk aan de slag moeten kunnen gaan in Nederland.

Totale gekte, vindt ook presentatrice Marga Bult. Want zoals zij terecht schrijft op Twitter zijn er de afgelopen jaren duizenden en nog eens duizenden mensen uit de zorg gewerkt door de politiek. Deze tekorten zijn veroorzaakt door kabinetsbeleid.

Enkele jaren geleden werden er maar liefst 70.000 zorgmedewerkers ontslagen! Weet je nog @MarijnissenL? En nu lees ik dit: 👇>Adviescommissie: De zorg heeft asielzoekers nodig voor vervullen vacatures | NOS — Marga Bult: Artiest-presentator, dagvoorzitter. (@margabult) May 11, 2021

Dus de zorg wordt eerst vakkundig om zeep geholpen door zoveel mogelijk personeel eruit te werken… en vervolgens moeten we mensen uit het buitenland halen om het tekort dat daardoor ontstaan is weer op te vullen. Gekte!