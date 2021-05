Afshin Ellian verzet zich tegen de testsamenleving: “Vraag mij niet om mijn grondrechten te doneren”

Bij Goedemorgen Nederland van WNL verzette Afshin Ellian zich heel duidelijk – luid en duidelijk zelfs – tegen de extreem vergaande plannen van de politiek om een vaccinatiepaspoort en testsamenleving in te voeren. “Vraag mij niet om mijn grondrechten te doneren aan caféhouders en theatermensen,” aldus Ellian die ook duidelijk maakte dat dit soort maatregelen de overheid veel te veel macht opleveren.

Rechtsgeleerde Afshin Ellian heeft moeite met een vaccinatiepaspoort. "Vraag mij niet om mijn grondrechten te doneren aan caféhouders en theatermensen." #WNL pic.twitter.com/VbONbOEW0y — WNL Vandaag (@WNLVandaag) May 6, 2021

Het gebeurt niet zo heel vaak meer tegenwoordig, maar af en toe mogen er dan toch nog mensen op televisie om kritiek te leveren op de extreme plannen van het kabinet om Nederland volledig te transformeren in een testsamenleving waarin gevaccineerden en getesten wel rechten hebben, maar het andere deel van de bevolking niet. Zo mocht Afshin Ellian vandaag aanschuiven bij Goedemorgen Nederland van WNL. In de uitzending liet de rechtsgeleerde geen spaan heel van deze plannen.

“Ik vind het eigenlijk heel raar dat we het steeds over die testsamenleving hebben,” aldus de rechtsgeleerde. Liever ziet hij dat er werk wordt gemaakt van een grootschalige vaccinatiecampagne, “zoals in Israël, zoals in Amerika.” Ellian: “Als het zo doorgaat kun je in september gewoon beginnen met de samenleving volledig open te zetten.” De hoogleraar vervolgt: “Ik denk dat daarin moet worden geïnvesteerd. Ik denk dat het parlement daarover zich moet gaan buigen, hoe we dat kunnen bespoedigen en versnellen.”

“En er is nog iets anders,” ging Ellian verder. “Kijk, afgezien van de situatie in Israël want dat is echt een héél aparte situatie, het gaat [daar] om veiligheidsvraagstukken ook, maar hier voor de Europese Unie vind ik het heel vreemd dat we zo gemakkelijk zeggen, ‘ja, je moet een gezondheidspaspoort [of een vaccinatiepaspoort] hebben. Ik vind dat dat te ver gaat.”

Bizar genoeg werd hij op dat moment onderbroken door WNL-presentatrice Maaike Timmerman, die een enorme inperking van de grondrechten van Nederlanders als journalist blijkbaar wél prima vindt. En het niet alleen goed vindt, maar er zelfs voor wil pleiten. Maar in de tussentijd, zei ze, tot “iedereen” gevaccineerd is, is het misschien een leuke tussenoplossing.

Maar wil iedereen dat wel? En zo niet, hoe zit het met de rechten van die mensen? Ook dat vond mevrouw de journalist helemaal niet interessant. Tijdelijk. Echt. Dat hele systeem wordt opgetuigd, tegen miljarden euro’s, heel de wereld past zich erop aan, maar het is puur tijdelijk. Paar maandjes. En als journalist denkt ze niet bij zichzelf: dat klinkt toch niet helemaal logisch, eigenlijk…

Hoe dan ook, Ellian reageerde door te stellen dat die versoepelingen kunnen “als mensen zich aan de basisregels houden.” Het is, zegt hij, heel gek dat de overheid dan maar “de grondrechten gaat schenden,” omdat sommige mensen de regels niet willen naleven. Kijk, zei de academicus, “ik ben bereid te doneren” aan sectoren die in de problemen zitten. “Maar vraag me niet mijn grondrechten te doneren aan caféhouders en theatermensen.”

Maar zei Timmerman weer, die nog maar eens wilde onderstrepen dat zij als ‘journalist’ het afschaffen van grondrechten wél heel fijn vindt, het is slechts tijdelijk! Om de economie een oppepper te geven! “Ik ben bang dat we één ding uit het oog verliezen,” zei Ellian daarop. “Dat is, die economie kómt op gang omdat dit uiteindelijk de laatste restanten zijn van die strijd tegen corona. Althans voor dit moment, wat vaccinaties betreft.”

Heldere uitspraken van Afshin Ellian die duidelijk beseft dat het systeem waarover gesproken wordt een serieuze schending van onze grondrechten is. En wat opvallend om te zien dat de WNL-‘journalist,’ die tot taak heeft te waken over die grondrechten en erover te berichten als de overheid ze schendt, daar heel anders over leek te denken.