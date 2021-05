Amsterdam ontpopt zich tot coronabrandhaard, terwijl besmettingen in rest van het land dalen

Terwijl in het Nederland buiten de hoofdstad het coronavirus langzaam wegebt door een combinatie van vaccinaties, het mooie weer en de meivakantie gaat het in Amsterdam de verkeerde kant op met Covid-19. Daar stijgen de besmettingen juist, en moet de hoofdstad een fikse stijging van 17% van het aantal gevallen rapporteren in de week van 3 tot en met 9 mei. Dat schrijft Het Parool.

Een oorzaak zou Koningsdag kunnen zijn, toen de Amsterdamse straten in weerwil van de coronamaatregelen volgepakt waren met veelal mondkapjesloze feestvierders. De GGD Amsterdam wil die conclusie echter nog niet trekken: “Op dit moment wordt er nog bron- en contactonderzoek gedaan, dus het is te voorbarig om conclusies aan deze cijfers te verbinden.”

Toch laten eerste resultaten alvast zien dat de verjaardag van Willem-Alexander voor honderden besmettingen heeft gezorgd: in totaal kon de GGD zeventien ‘clusters’ identificeren, met bij elkaar opgeteld meer dan 450 daadwerkelijke Covid-infecties.

In de rest van Nederland zitten de cijfers stevig in de lift naar beneden. Van week 17 op week 18 daalde het aantal besmettingen met maar liefst 11%, zo becijferde het RIVM.