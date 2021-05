BBB haalt uit naar VVD en D66 over gasloze dwang: ‘Ga maar vast sparen, ‘liberalen’ dwingen er op los’

De BoerBurgerBeweging probeert de burger alvast te waarschuwen. De motie-Eerdmans over het garanderen dat niemand gedwongen van het gas hoeft, is verworpen. Volgens de BBB betekent dit dat de liberale partijen prima over willen gaan tot dwang.

Ga maar vast sparen allemaal.

'Liberalen' dwingen er op los…. pic.twitter.com/sPhSChpCTm — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) May 25, 2021

“Ga maar vast sparen allemaal. ‘Liberalen’ dwingen er op los….”

De motie heeft het niet gehaald omdat de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie), samen met GroenLinks, PvdA, PvdD, Volt en BIJ1 tegen hebben gestemd. Van de linkse partijen was dit wel te verwachten, want die zien gas niet als ‘groen’. Maar dat ‘liberale’ partijen het prima vinden om de mogelijkheid te houden om over te gaan op dwang, is ronduit vreemd. Dan kun je inderdaad niet echt liberaal meer worden genoemd.

De tegenstanders van deze motie lijken er sowieso niet echt bij stil te hebben gestaan dat de pilotprojecten in vrijwel alle gemeenten een enorme mislukking zijn geweest. Tot nu toe heeft het alleen maar veel geld gekost om huizen van het gas af te krijgen en levert het nauwelijks iets op. En dan hebben we het alleen nog maar over de huizen waar het daadwerkelijk gelukt is, want in de meeste gevallen was het niet eens mogelijk.

Met die informatie doen de grote partijen dus kennelijk helemaal niets. Die krijgen van de deelnemende gemeenten alleen maar te horen dat het pilotproject ‘een traject van vallen en opstaan’ is en dat ze ‘er veel van hebben geleerd’, terwijl ze miljoenen euro’s over de balk smijten.

Dus ja, volg het advies van BBB maar op, want er staat ons een héél duur geintje te wachten.