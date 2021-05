BIJ1 verwerkt hun identiteitspolitiek in bericht 4 mei-herdenking

BIJ1 heeft het hele identiteitslijstje van hun ideologie vakkundig af proberen te werken bij hun bericht over 4 mei. Dit is hoe het politiseren van de herdenking eruit ziet.

Daar gaan we dan:

Vandaag herdenken we. De Joden, Roma, Sinti, LHBTIQ+, mensen met een beperking, communisten en alle andere groepen die slachtoffer werden van fascisme. En we zijn strijdbaar. Want fascisme zat nooit eerder met zoveel zetels in ons parlement. Verzet is een levenslange taak. pic.twitter.com/f99jqo4QOZ — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) May 4, 2021

Kan het nog erger? Jazeker, zonder moeite schudden ze nog zo’n ‘parel’ van een tweet uit de mouw:

“Ook staan we stil bij de mensen die hun leven gaven voor de strijd tegen fascisme. In het bijzonder de vergeten groepen, zoals moslims en Zwarte mensen. En we denken aan alle mensen die sindsdien slachtoffer zijn geworden van oorlogen waar ook Nederland aan meedeed.”

Waar de rest van Nederland op 4 mei álle Nederlandse oorlogsslachtoffers en omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, doet BIJ1 lekker alsof het alleen om slachtoffers van fascisme gaat. En logisch ook, want ze willen maar wat graag uit kunnen halen naar hun politieke tegenstanders in het parlement.

Ze durven hun bericht zelfs gelijk te stellen aan een vorm van “verzet”. En vervolgens ondergraven ze de echte verzetshelden tegen fascisme door “moslims en Zwarte mensen” (met een hoofdletter, ja) extra in de schijnwerpers te plaatsen. Alles om maar specifieke groepen te kunnen belichten en daarmee identiteitspolitiek te kunnen bedrijven.

Met als kers op de taart de ultieme belediging: “En we denken aan alle mensen die sindsdien slachtoffer zijn geworden van oorlogen waar ook Nederland aan meedeed.” Want ja, slachtoffers van oorlogen waar ook Nederland aan meedeed verdienen om één of andere reden meer aandacht dan ‘gewoon’ de (Nederlandse) slachtoffers van álle oorlogen na de Tweede Wereldoorlog. Echt, hoe kríjg je het voor elkaar…