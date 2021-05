Botte VVD-mastodont Henk Kamp vindt dat CDA duidelijkheid moet geven: ‘Formatie duurt nu al acht weken’

Oud VVD-informateur én voormalig minister Henk Kamp is van mening dat het CDA snel een keuze moet maken. We zijn nu al twee maanden verder, en de formatie schiet op deze manier niet op, aldus Kamp. Het CDA moet duidelijkheid geven, willen ze door of niet. In andere woorden: blijven ze Omtzigt steunen of kiezen ze voor machtsbehoud.

De VVD-mastodont was te gast bij het radioprogramma 1 op 1 van Sven Kockelmann waar hij sprak over de formatie. Het CDA is tot op het bot verdeeld over een toekomstige samenwerking met Rutte. Veel CDA’ers zijn niet te spreken over het feit hoe men is omgegaan met Pieter Omtzigt. Maar Kamp ergert zich vooral aan het feit dat het CDA geen knopen durft door te hakken. Waardoor ze het hele formatieproces vertragen, volgens hem moet de CDA-top gewoon snel een keuze maken:

“Men komt maar niet tot een conclusie. Als de situatie niet verandert, dan zal er gekeken moeten worden naar alternatieve coalities zonder het CDA.”

Waarop de vertrouweling van premier Rutte stellig aangeeft dat het geen zin heeft om zo lang te wachten op het CDA. ‘Het wordt hoog tijd dat we een volgende stap maken. Het is nu al acht weken na de verkiezingen,’ aldus de botte VVD-mastodont.

Het is duidelijk dat VVD’er Kamp graag vaart wil maken met de herinstallatie van Rutte als premier. Of dit nu zonder het CDA is of met het CDA laat hem koud. Het laat in ieder geval zien dat de kwestie-Omtzigt de machtsbeluste Kamp niet heel veel doet. Snel een kabinet bijeen ronselen is voor hem belangrijker. Het CDA moet daarom op de knieën voor koning Rutte, en snel een beetje!