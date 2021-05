Britse vijftigplussers krijgen derde coronaprik in de herfst: Covid-19 in het VK nog voor de kerst ‘uitgeroeid’

De overheid in het Verenigd Koninkrijk werkt aan plannen om alle inwoners van vijftig jaar en ouder een derde dosis van het coronavaccin toe te dienen na de zomer. De bedoeling van deze derde prik is om Covid-19 ‘volledig uit te roeien’ op het eiland, nog voor Kerstmis. Dat schrijft The Times vandaag.

Waarmee de senioren zullen worden ingeënt, is nog niet duidelijk. Het kan gaan om een derde dosis van de reeds in omloop zijnde vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca, maar een andere optie is dat een nieuw vaccin dat speciaal is toegerust om de verschillende varianten van het virus te bestrijden die in omloop zijn geraakt sinds de start van de vaccinatiecampagne.

Met beide strategieën worden momenteel nog proeven gedaan, en een definitieve keuze welke derde prik de vijftigplussers krijgen is nog niet besloten. Wel heeft de Britse overheid onlangs bekendgemaakt dat er 60 miljoen extra doses van het Pfizer-vaccin besteld zijn.