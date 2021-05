Complotdenkers kalken Zeeuwse bunkers onder met corona-Jodensterren: ‘Misselijkmakend, bah!’

Inwoners van het Zeeuwse schiereiland Walcheren zijn vandaag opgeschrikt door een actie van corona-complotdenkers. De bunkers in Koudekerke zijn ondergeschilderd met Jodensterren waarin het woord ‘Covid’ staat.

De politie in de Zeeuwse kuststreek is ziedend over de actie en schrijft op Instagram: “Dat je het niet eens bent met keuzes die de politiek maakt, dat kan. En daar is op zich niets mis mee. Maar om op deze manier je standpunt duidelijk te willen maken… Gewoon misselijkmakend, bah!”

Verantwoordelijken voor de bekladding zijn nog niet in beeld, maar wel is duidelijk in welke hoek de daders gezocht moeten worden: in de clubs rondom demonstrerende virusontkenners wordt al geruime tijd de Jodenster gebruikt als protestsymbool. Zij zien dit niet als aanstootgevend, ondanks de geschiedenis van het teken. Het Davidsstervormige borduursel is oorspronkelijk bedacht door de nazi’s. Zij dwongen Joden in de Tweede Wereldoorlog de emblemen zichtbaar op hun kleding te dragen, en is een symbool van onderdrukking geworden.

VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil hoopt in ieder geval dat de verantwoordelijken snel een ‘stevige staf’ krijgen van de rechter: “Wie dit doet is niet goed snik. Kritiek op coronabeleid is prima,” aldus de parlementariër: “Maar vergelijking met Jodenvervolging is walgelijk.”