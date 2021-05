D66-Kamerlid is verheugd dat Wilders “trots” is op minister Sigrid Kaag: ‘Mooi’

Nadat gisteren bekend werd dat minister Sigrid Kaag het hele departement van Buitenlandse Zaken onder haar hoede krijgt als gevolg van een burn-out van een collega-minister, reageert D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma enigszins opgetogen, en wellicht sarcastisch, op een tweet van zijn PVV-collega Geert Wilders die eigenlijk niet zo blij is met de promotie van de bewindsvrouw.

Wilders toonde via een tweet een familiefoto van Kaag, waarop behalve de Palestijnse man van de sociaal-liberale politica te zien is ook de overleden Palestijnse leider Yasser Arafat poseert. “En nu is ze minister van BuZa…”, aldus de oppositieleider bitter.

Sjoerdsma besluit daarop een reactie te plaatsen, waarin hij Wilders’ toon bewust anders interpreteert: “Ik had het niet verwacht van Wilders,” zegt de D66’er: “maar mooi om zijn trots te zien… “