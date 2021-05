Daling van 22% in ziekenhuisopnames toch niet goed genoeg voor RIVM, die zelf 20% eerst voldoende vond

Het RIVM heeft de laatste coronacijfers gepresenteerd en die zijn, volgens hun eigen maatstaven, best wel gunstig. Het aantal ziekenhuisopnames in zowel de ziekenhuizen als op de IC’s is de afgelopen week namelijk met 22 procent gedaald. Een daling van minimaal 20 procent zou volgens het RIVM voldoende zijn voor verdere versoepelingen. Daar komen ze nu op terug, meldt de NOS.

Er lijkt hier sprake te zijn van technocratische onkunde. Het Outbreak Management Team (OMT) pleitte begin mei nog voor verdere versoepelingen als er een daling in het aantal ziekenhuisopnames zou worden waargenomen van 10 à 15 procent (.pdf). Het RIVM stak daar toen een stokje voor en zette het doel op een daling van minimaal 20 procent. En nu die bereikt is krabbelt het RIVM ineens terug.

Aura Timen van het RIVM en tevens secretaris van het OMT, vindt het verstandig dat het kabinet nog een week wacht. Het RIVM gebruikt namelijk (ineens) de piek van de huidige golf op 21 april als ijkmoment. “En ten opzichte van die piek is er nog geen robuuste daling van ten minste 20 procent”, zo zegt ze.

Op de website van het RIVM is ook een poging gedaan deze conclusie te verduidelijken:

“** De daling die het OMT ten opzichte van de piek wil zien, is afgelopen kalenderweek nog niet gerealiseerd. Het OMT adviseert het verder versoepelen van de maatregelen pas in te laten gaan na voldoende afname van het lopende 7-daagsgemiddelde van het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC intensive care -opnames. Dit criterium voor versoepelingen is niet gebaseerd op de hier gerapporteerde verschillen per week, maar op verschillen in het lopende gemiddelde over zeven dagen.”

Het flauwe is dat 21 april als ijkpunt wordt genomen. Dat is volgens het NICE, waar het RIVM de cijfers vandaan haalt, namelijk een moment waarop er ‘slechts’ 270 mensen op de verpleegafdeling lagen met covid-19. Kijken we naar de daadwerkelijke piek, die van 19 april, dan laat NICE voor die dag 326 patiënten zien. In beide gevallen worden IC-patiënten niet meegenomen, maar ook die waren op 19 april fors hoger (68) dan op 21 april (53).

Hadden ze dus vanaf 19 april gerekend dan was de daling overduidelijk voldoende geweest voor verdere versoepelingen. Maar om één of andere reden leek het ze logischer om vanaf een woensdag en vlak ná een daadwerkelijke piek de daling te gaan berekenen. Het is toch ook om flauw van te worden…