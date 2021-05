Doorbraak! EMA geeft positief advies voor gebruik sotrovimab tegen Covid-19: ‘85% minder ziekenhuisopnames en sterfte’

De hele wereld zet in op vaccins om Covid-19 te bestrijden. Er wordt eigenlijk op zijn best met een half oog gekeken naar mogelijke medicijnen die mensen kunnen helpen die al besmet zijn. Maar wacht, in dat opzicht is er nu iets van een doorbraak. Want het Europees Medicijn Agentschap heeft een positief advies gegeven over sotrovimab. Dat medicijn moet vroeg gebruikt worden bij een Covid-19 besmetting. Als dat gebeurt – nu komt het! – kan het aantal ziekenhuisopnames flink verminderd worden.

Goed nieuws, natuurlijk. Heel goed nieuws. Want het EMA baseert zich zowaar op cijfers, en niet op hoopvol denken. Nou, in een tussentijdse analyse gebaseerd op de gegevens van 583 patiënten ziet men een vermindering van maar liefst 85% in ziekenhuisopnames of overlijden als de patiënt sotrovimab krijgt in vergelijking met een placebo.

Lees dat nog een keer. Er zijn 85% minder ziekenhuisopnames én sterfgevallen als Covid-19 patiënten behandeld worden met dit medicijn. Dat zijn geweldige cijfers, en wacht, er komt nog wat goed nieuws bij. Want het medicijn lijkt ook te werken tegen de momenteel bestaande varianten.

Je zou denken: win-win! Geweldig. Maar De Telegraaf heeft gesproken met Ab Osterhaus. En deze vaccinslijter heeft toch wat te zeuren. “Nadeel: het middel moet vooralsnog intraveneus -in een bloedvat- worden geïnjecteerd en daarvoor moet een goed uitgewerkt plan komen, wie dit gaat toedienen en hoe de logistiek is, want dat kan je niet zomaar door de huisarts laten doen,” zegt hij. Hoewel ook hij toegeeft dat dit wel degelijk een goed medicijn lijkt te zijn. En, voegt hij toe, het zou eigenlijk al ingekocht moeten worden voor september als er volgens hem een “vierde golf” op ons afkomt. Knap hoe zo’n man dat steeds weer weet, zeker met het vaccinatiecijfer dat er dan zou moeten zijn. Maar dat geheel terzijde.

Natuurlijk is dit een échte doorbraak die ook zou moeten betekenen dat elke mogelijke toekomstige lockdown bij voorbaat van tafel is geveegd. Een lockdown was alleen ietwat te verdedigen als “noodzakelijk om de zorg te beschermen.” Als sotrovimab ervoor zorgt dat er 85% minder ziekenhuisopnames zijn en 85% minder sterfgevallen door het coronavirus, dan kan de politiek op geen enkele manier dan ook het instellen van lockdowns verdedigen. Punt.

Dus. Heel mooi dat dit medicijn zo goed werkt. Nooit meer lockdowns!