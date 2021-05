Drie piepjonge criminelen tussen 10 en 14 jaar dreigen 9-jarige neer te steken om step

Een negenjarig jongetje is woensdagavond rond 20.30u in Den Helder beroofd van zijn step. Drie nauwelijks oudere kinderen, met leeftijden tussen de 10 en 14 jaar, wilden het voertuig hebben, en dreigden het kereltje neer te steken met een mes dat ze bij zich hadden als hij de step niet afgaf. Dat meldt De Telegraaf. De geschrokken jongen liet de step achter en rende weg.

De politie is op de hoogte van het incident, en ondersteunt de lezing van de bestolen 9-jarige: “Het slachtoffer kon wegrennen en moest zijn step, met witte wielen, achterlaten. Hij heeft aangifte gedaan.” De identiteit van de drie straatrovers is nog niet met zekerheid vastgesteld, maar de politie is bezig met de zaak. Wel zijn er twee verdachten aangehouden, van wie één inderdaad een elektrische step bij zich had.

Wie tips heeft of getuige was van het incident, kan de politie benaderen.