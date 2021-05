Dubbele maatstaf: gemeente Amsterdam laat Ajaxfans feesten “om escalatie te voorkomen”

Gedurende lange tijd gingen er elke zondagmiddag mensen de straat op die zich zorgen maakten over het coronabeleid van het kabinet Rutte III. Dat beleid is een aanval op de vrijheid van burgers. Deze groep pikte dat niet langer en besloot hun ongenoegen publiekelijk kenbaar te maken.

Hoewel de demonstranten over het algemeen erg vreedzaam en rustig waren – er liep van alles rond, van oud tot jong, van singles tot gezinnen – werd er door de politie keihard ingegrepen. We hebben allemaal de beelden gezien van vrouwen die met de wapenstok behandeld werden, en hele menigten die onder vuur werden genomen met behulp van een waterkanon.

Maar wat schetst de verbazing? Toen gisteren Ajaxfans feest vierden omdat hun club kampioen was geworden werd er niet ingegrepen door de politie en de ME. Ze hosten en dansten en zongen. Ze waren zelfs met 12.000 mensen bij elkaar, aldus de NOS.

Maar de politie deed niets. Ajax werd verteld om het “spontane feest” dat natuurlijk helemaal niet spontaan was te beëindigen. Dat gebeurde vanuit de club, maar fans zelf bleven nog even doorfeesten – inclusief gezang en alcoholische dranken.

En de gemeente en politie deden niets.

Waarom niet? Nou, zoals de driehoek uitlegt: “Deze keuze is gemaakt om ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen.”

Geweldig natuurlijk voor Ajaxfans dat ze kampioen werden en dat ze feest konden vieren zonde rin elkaar geslagen te worden door de autoriteiten. Maar wat zegt dit over de antilockdowndemonstranten die wél opgejaagd werden door politie en ME? Want zij liepen inderdaad heel rustig, vreedzaam rond, maar werden opeens aanvallen.

Maar als er dan een flink stel hooligans in een menige lopen, dan zet de politie de handrem er toch maar op. Want die hooligans laten zich niet wegspuiten, zal de gedachte zijn, en dan krijg je dus een veldslag, in plaats van dat het geweld van één kant komt.

Er wordt tegenwoordig dus gemeten met twee maten. Eén maat voor vreedzame demonstranten die geen vlieg kwaad doen en een andere maatstaf voor voetbalfans die mogelijk terugvechten als de politie wil ingrijpen. Apart – en ongetwijfeld een les die veel mensen zich zullen aantrekken, zeker voetbalfans.