Duurzaamheidsfraude in Nederland: 42% van ‘duurzame’ producten blijkt dat helemaal niet te zijn

In Nederland worden we doodgegooid met allerlei ‘duurzame’ leuzen, van klimaatneutraal tot bio-organisch. Bedrijven schijnen heel ver te gaan om hun product zo duurzaam mogelijk te profileren. In 42 procent van de gevallen blijkt ten onrechte zo’n product als ‘groen’ of ‘duurzaam’ wordt gezien. Daar wil men nu verandering in brengen.

Met de komst van de groene lobby en de klimaatmania in Nederland zagen natuurlijk flink wat bedrijven een nieuwe kans op extra winst. Of het nu gaat om een vliegticket of een T-shirt, zodra je er ‘klimaatneutraal’ of ‘biologisch’ op plakt, koopt men het wel. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat in 42% van de duurzaamheidclaims blijkt, dat deze producten absoluut niet milieuvriendelijk zijn.

Nieuwsuur laat weten dat bedrijven gretig gebruik maken van duurzaamheid als reclame voor hun product. Er worden allerlei claims gemaakt door bedrijven over hun producten, die na een grondige check niet blijken te kloppen. Het ACM vreest na de bevindingen voor het imago van duurzame producten en pleit voor strengere controles:

“Ik ben bang dat consumenten die claims anders niet meer serieus nemen. En als ze die claims niet serieus nemen, heeft het geen meerwaarde, en wordt de wereld ook niet beter.”

En dat is niet heel verwonderlijk, de groene industrie is verworden tot een lucratief winstmodel voor veel bedrijven. Claimen dat je duurzaam bezig bent, en hier en daar een zonnepaneel laat plaatsen, kan je al flink wat subsidie opleveren. Daarnaast weten bedrijven dus ook nog eens massaal jonge hipsters en milieubewuste mensen te neppen door valse claims te maken.

Het wordt tijd dat men eens kritisch gaat kijken naar de ‘duurzame’ sector, want dit zal bij lange na niet het enige rot zijn binnen die wereld. Het is voor velen een creatieve manier om extra geld te verdienen.