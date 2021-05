Duw Nederland geen sneltestsamenleving door de strot, en heropen gewoon op veilige manier

Hoewel een meerderheid van het parlement onze vrijheid eigenlijk al heeft weggegeven zijn er nog steeds dappere ondernemers die zich daar tegen verzetten. Met name in de horeca laten ze nu van zich horen. Want zegt belangenbehartiger Koninklijke Horeca Nederland, de overgrote meerderheid van de horeca-eigenaren willen niet dat gasten verplicht een sneltest moeten doen als ze even naar het café of restaurant willen. Geen sneltesttoegang, maar gewoon terug naar het “oude normaal.” En snel een beetje. Dát is de eis van horecaondernemers.

Het gebeurt tegenwoordig niet zo heel vaak meer in Nederland, maar er zijn gelukkig nog ondernemers met principes. Horecaondernemers bijvoorbeeld. Want de KHN heeft in een niet mis te verstane statement duidelijk gemaakt dat het voor deze ondernemers absoluut geen optie is om gasten een verplichte coronasneltest door de strot (of neus, eigenlijk) te duwen.

Zulke sneltests zijn een nieuwe barriere, zeggen zij, en daarbij ook nog eens helemaal nutteloos. De sector heeft zelf namelijk al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alles veilig kan. “We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden,” zegt KHN-voorzitter Rober Willemsen in naam van zijn collega’s.

En daarbij zegt hij iets heel terechts. Want, stelt hij, “Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving.”

Zijn gedachte is geen vreemde. De horeca doet het zo dat alles op een verantwoordelijke manier kan gebeuren. Maar toch wordt er nu aangedrongen op gedwongen sneltests. Als horecaondernemer denk je dan bij jezelf: ‘Maar waarom? Het kan heel goed anders? Dus waarom proberen ze dit aan ons op te leggen?’ Het is helemaal niet logisch, het slaat nergens op, maar toch gebeurt het. Waarom? Willemsens antwoord is dus dat het gewoon om gezichtsverlies en geld gaat.

Wat de werkelijke beweegredenen ook zijn, we weten twee dingen: dat een testsamenleving een bepaalde groep uitsluit die zich uit principe niet wil laten testen (“ik ben gezond, ik laat me niet als zieke behandelen”) én dat het ook nog eens, zeker wat de horeca betreft, allemaal op een andere manier “verantwoord” kan.