Ellende voor ondernemers voorlopig nog niet over: ‘In drie jaar afbetalen schulden gaan we niet redden’

Ondanks de aangekondigde versoepelingen is het zeker niet voor iedereen een hoopvolle tijd. Voor veel ondernemers blijft het een loodzware tijd, en nu de samenleving langzaamaan weer opent komt het moment waarop schulden en rekeningen betaald moeten worden angstig dichtbij.

Veel ondernemers zijn zeker niet ‘gered’ bij simpelweg het alleen heropenen van de samenleving. Zo staat een modewinkel gemiddeld voor meer dan 90.000 in de schuld bij de Belastingdienst, aldus het AD. Het zal voor veel ondernemers jaren duren om alles te gaan afbetalen. En een toekomstige lockdown zou de situatie alleen maar vele malen verergeren.

Veel ondernemers zitten opgescheept met hoge schulden, die ze niet alleen hebben uitstaan bij de Belastingdienst. Veel ondernemers hebben ook een schuld lopen bij bijvoorbeeld hun huurbaas of leverancier. Een horecaondernemer vreest dat binnenkort de ergste klappen gaan vallen:

“De horeca moest als eerste dicht en gaat als laatste open. Als we het allemaal moeten terugbetalen, zullen er heel wat bedrijven omvallen. Het is een optelsom van schulden, het groeit boven het hoofd”

Veel ondernemers hopen dan ook dat het kabinet een handreiking zal maken. Ze hopen dat de Haagse lieden een deel van hun schulden bij de Belastingdienst gaat kwijtschelden. Als de Belastingdienst en andere diensten nu massaal de uitstaande schulden gaan innen, dan zullen veel bedrijven definitief omvallen:

“In drie jaar afbetalen gaan we niet redden. Dan houd je niks over. Anders zijn we voor spek en bonen weer aan het werk gegaan. De motivatie om door te zetten, raakt dan weg. Veel bedrijven zijn al technisch failliet. Als je nu die belastingschuld gaat innen, is dat definitief failliet.”

Ondernemers blijven in deze onzekere tijd hoopvol kijken naar het kabinet. Datzelfde kabinet dat ze economisch lang heeft uitgeknepen met verregaande coronamaatregelen.