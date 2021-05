Elon Musk draait Bitcoin een loer: ‘Tesla accepteert geen Bitcoin meer vanwege gebruik fossiele brandstoffen’

Tesla-topman Elon Musk heeft vandaag heel wat cryptolui een enorme hoofdpijn bezorgd. In zijn eentje zorgde hij er namelijk voor dat de waarde van Bitcoin met 12 procent kelderde. Hoe hij dat deed? Hij verkondigde dat Tesla voorlopig toch maar geen betalingen in Bitcoin accepteert omdat de digitale munt te veel draait op fossiele brandstoffen.

“Tesla heeft betalingen in Bitcoin opgeschort,” aldus Musk in een lang statement op Twitter. “We maken ons grote zorgen over het snel toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen voor het delven van Bitcoin en het doen (en bijhouden van) transacties. Hiervoor wordt met name kolen gebruikt, welke de slechtste emissies heeft van alle brandstoffen.”

“Cryptomunten zijn om heel veel redenen een goed idee en we geloven dat ze een mooie toekomst hebben, maar dit mag niet ten koste gaan van het milieu.”

Maar dit betekent niet dat Tesla alle Bitcoin die het bedrijf heeft nu van de hand doet. “Tesla zal geen Bitcoins verkopen en we zijn van plan het weer voor transacties te gebruiken op het moment dat het delven (of minen, red.) op een duurzame manier gedaan wordt. We kijken momenteel ook naar andere cryptomunten die minder dan 1% van Bitcoins energie/transacties gebruiken.”

Dat minen of delven slaat erop dat Bitcoin op Blockchain draait. Daarbij houden alle deelnemers de transacties bij. Elke tien minuten wordt dat bestand geupdatet met een nieuwe “bladzijde” – of hoofdstuk eigenlijk, want het gaat snel – met de veranderingen die plaats hebben gevonden in dat tijdvlak.

Maar om dat op een veilige manier te doen wordt gebruik gemaakt van een waanzinnige wiskundige formule. Het zal niemand verbazen dat dit werk gedaan wordt door een massa computersystemen in de hele wereld. Wie vervolgens de formule correct oplost, krijgt Bitcoins.

Dit systeem – het vinden van de juiste formule etc. – heet “minen” of “delven.” Maar Musk vindt dus dat dit niet “duurzaam” genoeg gebeurt… en dus houdt Tesla opeens op met het accepteren van betalingen.

Wat Musk hier doet is natuurlijk buitengewoon opmerkelijk. Hij heeft het recht het te doen, maar het bewijst wel eens te meer dat het levensgevaarlijk is dat één man zoveel macht heeft. Want toen hij aankondigde dat Tesla betalingen in Bitcoin accepteerde zorgde hij ervoor dat de prijs van Bitcoin razendsnel steeg. Vandaag is precies het tegengestelde het geval – en dat geldt ook voor andere bekende cryptomunten.

Veel mensen vinden Musk een held. Dat zal. Wat hij hier doet is buitengewoon problematisch. Want het is totaal ongeloofwaardig dat hij een maand of wat geleden zogenaamd niet wist hoe Bitcoin werkte, ook qua fossiele brandstofgebruik.

Hij beïnvloedt dus de hele markt. Als hij iets tweet kunnen mensen bakken met geld verdienen of juist verliezen.

Overduidelijk geniet Musk daar van, van die macht. Maar voor de rest van de mensheid moet het onderhand echt een reden zijn om zich zorgen te maken. Eén man met zoveel macht en invloed? Het is ronduit gevaarlijk. Cryptohandelaren komen daar nu achter. De rest van de wereldbevolking hopelijk ook spoedig.