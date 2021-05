Femke Halsema bezorgt NPO-talkshow Op1 slechtst bekeken aflevering ooit: 500.000 kijkers

De gisteravond uitgezonden aflevering van NPO-talkshow Op1 is de slechtst bekeken uitzending van het programma sinds dat in januari 2020 voor het eerst op tv verscheen. Slechts 516.000 mensen stemden af op het praatprogramma van de publieke omroep. Dat was goed voor een marktaandeel van slechts 13%.

Dat maakte de Mediacourant vanochtend bekend. De nieuwsbron wist ook te melden dat het in de anderhalfjarige geschiedenis van het programma slechts drie keer eerder was voorgekomen dat er minder dan 600.000 kijkers hadden afgestemd op de talkshow op NPO1. Het medium wijdt de grote afhaak van belangstelling aan het feit dat direct voor Op1 een slechtbekeken programma geprogrammeerd was: Leven na de dood van Patrick Lodiers. Dit trok slechts 370.000 kijkers, en was daarmee een “uiterst slechte lead-in,” aldus de Mediacourant.

Op1 behandelde gisteren onder meer de verjaardag van Bob Dylan, maar had ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) aan tafel om te praten over achterstandswijken. Verder besprak men de dood van Marc de Hond en de EK-selectie van het Nederlandse elftal.