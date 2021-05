[Filmpje] UvA-professor Sarah de Lange bombardeert Kamervraag Martin Bosma (PVV) over Soros tot antisemitisme

Prof. Sarah de Lange is bijzonder hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), en durfde tijdens een livestream afgelopen maandag zonder enige gêne te beweren dat een Kamervraag van Martin Bosma (PVV) ‘een nieuwe vorm van antisemitisme’ is, puur en alleen omdat het gaat over de joodse miljardair George Soros.

In een op YouTube uitgezonden livestream van de Universiteit van Utrecht over “de terugkeer van rechts-extremisme” heeft UvA-hoogleraar Sarah de Lange het PVV-Kamerlid Martin Bosma in verband gebracht met antisemitisme, vanwege een Kamervraag over de Hongaarse bankier George Soros.

Sarah de Lange beweert tijdens een livestream dat Martin Bosma 'een nieuwe vorm van antisemitisme' verspreidt door een Kamervraag te stellen over George Soros.

“Ik heb ook een voorbeeld meegenomen uit de Tweede Kamer in Nederland,” begint De Lange.

Zij haalt een Kamervraag van Martin Bosma (PVV) aan over de invloed van George Soros op de Sinterklaasviering in Nederland aan: “Dat is eigenlijk het tentoonspreiden van een nieuwe vorm van antisemitisme, direct in ons verkozen parlement.” De tekst is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk, omdat nergens in de context van die vraag ook maar iets te herleiden valt naar iets antisemitisch of überhaupt de joodse achtergrond van Soros.

En ja, George Soros ís doelwit van antisemitisme en wordt ook vaak genoemd in de wildste samenzweringstheorieën, dat is allemaal waar. Maar De Lange doet nu net alsof iedere vorm van kritiek op Soros direct in datzelfde kader kan worden geplaatst, en dat is simpelweg oneerlijk.

Soros financiert namelijk allerlei activistische en anti-racistische organisaties via zijn Open Society Foundations, dus een vraag stellen over hoe hij (via zijn organisaties) invloed heeft op het vieren van Sinterklaas (gezien het feit dat Zwarte Piet controversieel is verklaard door de door hem gesponsorde begunstigden), is niet zo raar. Misschien de volgende keer iets minder hijgerig op zoek naar antisemitisme in Nederland, en gewoon échte voorbeelden zoeken in plaats van zo’n zwaktebod doen, mevrouw De Lange? Lijkt me wenselijk.